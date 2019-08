Di lei si parlare sempre, della sua passata relazione con Kikò Nalli, padre dei suoi figli, delle sue litigate con Gemma Galgani, delle sue sfuriate nello studio di Uomini&Donne. Ma forse tutti non sanno che Tina Cipollari ha una splendida sorella, con la quale la somiglianza è palese, di nome Annarita.

Annarita Cipollari, la sorella della vamp

Si chiama Annarita Cipollari e sicuramente non gode di tutta la notorietà conquistata invece dalla sorella Tina, regina di Uomini&Donne. Annarita Cipollari, sorella della più piccola Tina – all’anagrafe Maria Concetta – è nata 8 anni prima di lei. L’aspetto non inganna il loro grado di parentela: la somiglianza tra le due infatti è fortissima nonostante gli 8 anni che le separano.

Il rapporto con la sorella Annarita è sempre stato preservato dalla vamp e opinionista prediletta di Maria De Filippi che ha sempre voluto tenere per bene alla larga i riflettori dalle mura familiari.

Il rapporto non è bello se non è litigarello

Come però risaputo secondo alcune fonti del gossip, qualcosa sul rapporto tra Tina e Annarita in passato è filtrato. Pare infatti che per divergenze di carattere, le due abbiano un rapporto “litigarello” e pare anche che in passato abbiano attraversato momento più difficili.

Un vero e proprio conflitto tipico tra sorelle che però non ha mai scalfito l’amore reciproco e che, soprattutto, si trascina in avanti sin dai tempi dell’infanzia.