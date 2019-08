L’amore tra Chicco “Kikò” Nalli e Ambra Lombardo sembra andare a gonfie vele. Nelle scorse ore la bella professoressa e l’hair stylist di Sabaudia hanno lanciato la 9° edizione della Sagra dell’Arancino a Rosolini, in Sicilia. Insieme a Giuseppe Di Rosolini hanno condotto la prima serata dell’evento e non è mancata una tenera dedica da parte di Kikò alla sua Ambra.

Insieme come conduttori di un evento a Rosolini

Scattata all’interno della casa del Grande Fratello tra Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Ambra Lombardo, affascinante professoressa siciliana, la scintilla d’ardore sembra brillare più intensa che mai. I due nonostante innocenti battibecchi sui social e le critiche sul loro rapporto, sembrano felici e molto innamorati.

A dimostrarlo la loro partecipazione come conduttori della 9° edizione della Sagra dell’Arancino a Rosolini, città natale della Bella Lombardo, insieme al collaudato Giuseppe Di Rosolini. Iniziato ieri e documentato sui profili Instagram dei due ex gieffini, questo evento organizzato da Eventi Sicilia, vedrà in scena numerosi artisti di fama nazionale.

“Grazie Sicilia per avermi regalato Ambra Lombardo”

Degna di nota è stata la dedica che, durante la prima serata, Kikò ha riservato per la sua dolce metà: “Grazie Sicilia per avermi regalato, come si dice a Roma, una sventola così.

Grazie di cuore. Prometto di trattarla bene, come nella Casa”, lasciando la Lombardo letteralmente senza parole.

Dal canto suo, però, Ambra ha replicato alla dedica del compagno, postando su Instagram una story che li ritrae intenti ad abbracciarsi e a scambiarsi teneri bacini a ridosso del palco. “Il vero amore si vede dietro le quinte” scrive la Lombardo come a voler sottolineare che la riservatezza non significa disinteresse.

Eventi futuri e discussione sui social: ma con chi?

Kikò e Ambra ora non si sbilanciano ma pare che stiano arrivando a entrambi diverse proposte di progetti futuri che li vorrebbero fianco a fianco.

A vederli, infatti, sembra che amino l’idea di lavorare insieme e questa è l’occasione perfetta per fare un po’ di pratica.

Nonostante l’idillio amoroso della coppia, i fan hanno notato le frecciatine lanciate da Nalli sui social a proposito della capacità di alcune persone di inventarsi qualsiasi cosa pur di rimanere sotto i riflettori. I commenti sembravano rivolti a Francesca De André, la quale avrebbe recentemente dichiarato di essersi lasciata con Gennaro Lillio. A quanto pare però tra la coppia Nalli-Lombardo e la De André non ci sarebbero reali dissapori. A chi saranno dirette, allora, le parole pungenti di Kikò?

Immagine in alto: fonte Instagram / Kikkò Nalli – Ambra Lombardo (dimensioni modificate)