Alberto Matano, noto volto del Telegiornale su Rai1, è rimasto molto scosso dalla morte dell’amica e collega Ida Colucci. Le ha dedicato dolcissime parole piene di affetto e commozione.

L’affetto di Alberto Matano nei confronti di Ida Colucci

Ida Colucci era una giornalista ed ex direttrice del Tg2. Malata da tempo è deceduta lo scorso 19 agosto, poco prima di compiere 59 anni. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo del giornalismo italiano e ha lasciato un grande vuoto nel cuore di Alberto Matano. Il giornalista del Tg1, molto amato dal pubblico della Rai, fatica a credere che l’amica e collega non ci sia più.

Ha affidato il suo pensiero addolorato a Instagram. Sul social network ha pubblicato una foto della Colucci in una spiaggia dove spesso andavano tra colleghi. A corredo dell’immagine, una didascalia davvero commovente e toccante: “Questa foto te l’ho scattata qualche anno fa. In quella spiaggia ci siamo tornati un mese fa, tutti insieme, come sempre“. La giornalista era un’amante della bella stagione, come ha scritto Matano: “Amavi il mare e l’estate. Te ne sei andata in questa mattina d’agosto, a pochi giorni dal tuo compleanno“.

Il momento in cui si sono conosciuti

Il post continua con il ricordo del giorno in cui Matano e la Colucci si sono incontrati per la prima volta, anche allora era estate: “Era estate, venti anni fa, quando ho incontrato il tuo bellissimo sguardo in redazione alla radio.

E dal quel momento l’aria è cambiata“. “Eri vita, forza, allegria, determinazione, onestà, la mia guida, il mio raggio di sole. Per me sei stata un’amica unica, un bene indescrivibile“, ha aggiunto il giornalista del Tg1. Poi, però, il momento più duro, quello in cui si deve realizzare che la persona cara non c’è più e darle l’ultimo saluto: “Ora fatico a realizzare che non ci sei ma quell’aria manca già e mi sento perso.

Ciao Cor Cor. Ciao Ida, sarai sempre il mio Corazon“.

Gli ultimi giorni di Matano al Tg1

La vita e il lavoro devono andare avanti nonostante la perdita. E così, Alberto Matano sta trascorrendo gli ultimi giorni al Tg1 prima di iniziare la nuova avventura: la conduzione insieme a Lorella Cuccarini de La Vita in Diretta. In questi giorni intensi di fermento al governo, Matano sta chiudendo in bellezza la sua presenza al telegiornale ma il pensiero va sempre all’amica, come dimostra uno dei suoi ultimi post su Instagram:

Immagine in evidenza: Alberto Matano; Ida Colucci. Fonte: Alberto Matano/Instagram