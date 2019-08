Karina Cascella è la frizzantina opinionista di molte trasmissioni Mediaset. Nata televisivamente come opinionista di Uomini e Donne, nel tempo si è fatta strada nel mondo dello spettacolo diventando ospite fisso di altri programmi tv, soprattutto di Canale 5. Recentemente, sul suo profilo Instagram, ha condiviso con i suoi followers alcune dichiarazioni riguardanti la sua vita privata. Dopo aver parlato della scomparsa della sua cagnolina, ha raccontato ai fan del rapporto avuto con i genitori, entrambi scomparsi. Se per la madre nutriva un affetto incondizionato, lo stesso non si può dire per il padre.

Enrico Cascella, per la figlia non un padre modello

Forse non tutti sanno che il padre di Karina Cascella, Enrico, era un cantante napoletano abbastanza noto.

A dire della figlia, però, non è stato per nulla un genitore amorevole: “Sì, ho odiato mio padre”, afferma decisa in una storia Instragram. Poi aggiunge di aver provato per diversi anni un forte risentimento nei suoi confronti e scrive: “Ho odiato tutto ciò che mi infliggeva, odiavo come trattava mia madre, come cresceva noi. Ho provato per 20 anni sentimenti contrastanti”. In poche parole Karina confessa di aver vissuto un’infanzia molto difficile e complicata, soprattutto a causa del papà Enrico. Ad un certo punto, però, l’astio si è spento e ha lasciato il posto al perdono: “Mi logorava vedere mia madre soffrire.

Poi ho perdonato. Ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse”.

La promessa fatta alla madre scomparsa

Al contrario del padre, Karina ha solo parole d’amore nei riguardi della madre. Purtroppo la signora Rita è prematuramente scomparsa e ha lasciato nella giovane opinionista un dolore e un vuoto immenso. Tra le due c’era un rapporto splendido, si amavano alla follia e Karina avrebbe fatto qualsiasi cosa per lei. Tuttavia quando le condizioni della signora sono diventate critiche, la madre di Karina ha voluto strappare una promessa alla figlia.

Sempre su Instagram, Karina sostiene di aver mantenuto quanto giurato e con orgoglio dichiara di voler tenere fede alla promessa per sempre. Non viene specificato il tipo di promessa, quello che però sappiamo è che in arrivo una grande gioia per lei. Molto presto, infatti, Karina farà il grande passo e coronerà con un matrimonio la sua storia d’amore con il partner Max Colombo.