Una giornata particolarmente difficile, dolorosa per l’amato conduttore nonché volto delle televendite, Giorgio Mastrota. Il triste annuncio è trapelato dalla sua pagina Instagram, ove è parso questa mattina inaspettatamente un’immagine inconsueta e non il solito “pollicione”. Con poche parole, così Mastrota ha voluto annunciare al pubblico la morte della madre.

Mastrota, l’ultimo saluto alla mamma scomparsa

“Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma“, queste le parole con cui Mastrota ha voluto annunciare a tutti la recentissima scomparsa della madre. Un post silenzioso che ben lascia trapelare il dolore di un figlio che non sarà mai pronto, nella vita, a lasciar andar via la propria mamma.

In men che non si dica, i follower che da sempre sostengono il volto della televisione sono accorsi sulla sua pagina dimostrandogli affetto e sostegno in un momento per lui così difficile, come per la sua famiglia. Abbracci virtuali, condoglianze e qualche dolce pensiero che possa giovare all’anima di Mastrota. Una notizia davvero molto triste che arriva a pochi giorni da un altro lutto: anche Jimmy Ghione, lo scorso 23 agosto, ha annunciato con tristezza la scomparsa di sua mamma Margherita.