Gli amorazzi di Maria De Filippi non si sono praticamente mai presi una pausa con la staffetta Nip e Vip di Temptation Island ma, adesso che settembre bussa alla porta, è ora di tornare al classico dei classici dei sentimenti di Canale 5: Uomini e Donne. Il dating show del pomeriggio – che ha avuto un’estate burrascosa – ha già il nome della prima tronista. Non è un volto noto, ma una 27enne di Roma con un accento marcato le idee piuttosto chiare.

Giulia si presenta

Ad annunciare la nuova tronista è stato l’account Instagram ufficiale di Uomini e Donne che ha condiviso il video del provino di Giulia, studentessa universitaria che sogna un lavoro modesto e una vita tranquilla.

Giulia si presenta parlando del suo presente, della sua carriera universitaria e della sua famiglia a cui è molto legata: “Sto finendo l’Università, mi manca l’ultimo anno. Vorrei un lavoro modesto che mi faccia stare tranquilla, che mi permetta di fare stare tranquilla mamma, che mi faccia costruire una famiglia. Non ho tanti grilli per la testa. Mi piacerebbe prendere la seconda laurea in Scienze Politiche e cercare di fare qualcosa all’estero”. Giulia confessa di aver voluto fare un’esperienza in Cina, ma di non essersela sentita.

E sulla madre, a cui è molto legata nonostante dice di “doverla proteggere”.

Giulia e l’amore

Giulia non crede nel matrimonio che definisce “un’istituzione sopravvalutata, ma la famiglia è un concetto diverso” e confessa di non sopportare i narcisisti il che – nota a piè di pagina – pone la scelta di uno dei corteggiatori in una situazione di serio rischio. “Non ho mai tradito – aggiunge – Non perdonerei un tradimento perché non riuscirei a dimenticarlo”. E poi ancora: “Mi fido ma mai fino in fondo”. E sulle tattiche in amore dice: “All’inizio ti fregano, ma poi capisci.

Ti cercano e non li devi cercare…”.