Ceclia e Ignazio piacciono perché si mostrano così per quello che sono, senza fronzoli e senza veli. E non solo nel senso figurato, ma proprio fisico e materiale. Audaci, autentici e briosi, non si fanno problemi a mostrare i risvolti più hot della loro relazione, nata 2 anni tra le mura del Grande Fratello Vip. Come quella volta che non si premurarono di escludere un sex toy dall’inquadratura di un video caricato tra le story Instagram.

Sempre insieme, pronti a divertirsi e a prendere la vita dal suo lato più godereccio, Cecilia e Ignazio si mostrano sui social, svestiti e piccanti.

Lo scatto

Intenti a vestirsi o a spogliarsi, Chechu e Ignazio posano nello specchio da bagno, per uno scatto rubato alla loro intimità di coppia.

Bellissimi, i loro fisici scultorei non sono certo estranei alle fotocamere, essendo anche indossatori per intimo.

Lei ne approfitta per aggiungere nella didascalia che accompagna la foto la sua visione dell’amore: “Come corpo ognuno è singolo, come anima mai…“.

Le reazioni

Non mancano gli haters che attaccano la coppia. Eppure il post riceve più di 80mila like in meno di mezzora. E a chi continua ad accennare espressioni scandalizzate di fronte al modo che Cecilia e Ignazio hanno d’amarsi in pubblico lei risponde con la serenità di sempre.

“Noi ci divertiamo, alimentiamo la fantasia, il desiderio e la ‘goduria” dichiarava la Rodriguez rispondendo a chi le ha chiesto del sex toy.