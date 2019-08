In un’intervista esclusiva al settimanale Chi il conduttore del Tg1 Alberto Matano ha aperto il suo cuore come mai prima d’ora, rivelando aspetti anche personali. Fra questi spicca una confessione che concerne la sua vita sentimentale: il giornalista sarebbe innamorato, ma nulla lascia trapelare sull’identità della sua fiamma.

“Ho una relazione da qualche anno“

Professionale ed educato, Alberto Matano è uno dei volti che hanno caratterizzato le edizioni del Tg1 negli ultimi anni. Il celebre mezzobusto della Rai questa volta, però, ha abbandonato i panni e l’aplomb del giornalista e si è raccontato in un’intervista al settimanale Chi in una veste inusuale, più intima e privata.

Matano ha raccontato di essere innamorato, rivelando di avere una love story con una persona dall’identità ancora sconosciuta: “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice“. Parole che confermano il carattere riservato del giornalista e che lasciano solo immaginare l’identità della sua dolce metà.

Il desiderio di paternità

Ma per il conduttore del Tg1 è forte anche il desiderio di paternità, come dimostrano le sue dichiarazioni: “C’è stato un momento in cui ci sono andato molto vicino, ma ero molto giovane.

Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa. Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto“.

Per il giornalista è tempo di stravolgimenti significativi anche sul piano professionale: dopo aver detto momentaneamente addio al Tg1, Matano è pronto per una nuova avventura.

Sarà infatti al timone de La vita in diretta al fianco di Lorella Cuccarini, creando così una coppia tutta nuova per la conduzione dello storico programma pomeridiano di Rai1.