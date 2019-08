Di questi momenti il discorso di Silvio Berlusconi, uscito proprio ora dalla seduta con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La consultazione con Forza Italia è avvenuta subito dopo la consultazione che Mattarella ha tenuto con il Pd che ha annunciato di aver accettato le condizioni poste in essere dal Movimento Cinque Stelle per creare una nuova maggioranza che sbarazzerebbe definitivamente l’ex governo giallo-verde con una nuova alleanza giallo-rossa.

Berlusconi su alleanza Pd-M5S: “Soluzione politicamente sbagliata“

Sono arrivate anche le parole di Silvio Berlusconi a conclusione della seconda consultazione voluta da Mattarella con le forze politiche. “Abbiamo manifestato a Mattarella ancora una volta la necessità secondo noi di ridare la parola agli italiani.

Abbiamo manifestato tutta la nostra preoccupazione per lo scenario che si sta delineando. Secondo noi il governo al quale il Pd e il M5S intendono dare vita è una soluzione politicamente sbagliata, una soluzione inadeguata ad affrontare i grandi problemi lasciati sul tappeto dall’esecutivo dimissionario“.

“Forza Italia non potrà che essere all’opposizione“

Berlusconi dunque non nasconde il timore nei confronti del futuro sempre più giallo-rosso: “Naturalmente Forza Italia non potrà che essere all’opposizione di questo governo che non nasce dalla volontà degli elettori ma da una manovra di palazzo debole“.

“La nostra opposizione sarà ferma e senza compromessi. In ogni caso la nostra bussola sarà come sempre l’interesse della nazione prima di quello di una parte politica o di uno schieramento“, prosegue Berlusconi. A conclusione: “La destra senza di noi non sarebbe in grado di vincere e se anche vincesse non sarebbe in grado di governare, oggi inizia dunque per noi un cammino impegnativo“.