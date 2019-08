Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, è appena uscito dalla stanza del Quirinale dove si è recato per la seconda volta. A seguito di una seconda consultazione del Pd con Mattarella, il segretario del partito ha annunciato di aver fatto presente a Mattarella l’intenzione di accettare di salire all’esecutivo in accordo con il Movimento Cinque Stelle. C’è l’ok anche alla proposta del Movimento sul nome del futuro presidente del Consiglio. Intanto, di pochissime ore fa, la notizia delle dimissioni di Carlo Calenda.

Consultazioni, Zingaretti: ok all’esecutivo con M5S

“Abbiamo espresso il sostegno al tentativo di dare vita a un governo con un nuova maggioranza politica, alla luce degli equilibri abbiamo accettato la proposta del Movimento Cinque Stelle di indicare in quanto partito di maggioranza relativa il nome del presidente del Consiglio dei ministri, questo nome ci è stato indicato nei giorni scorsi dal M5S“, queste le parole di Zingaretti a ridosso dell’incontro con Mattarella.

Palese dunque la volontà del Pd, pronto a salire all’esecutivo al fianco del Movimento. Inevitabile dunque pensare ad un Giuseppe Conte bis essendo stato fino ad oggi il nome sul quale il Movimento Cinque Stelle è stato disposto a contrattare.

“Fine alla stagione di odio, rancore e paura“

Zingaretti dal Quirinale ci tiene però a sottolineare il senso di discontinuità, principio cardine a cui si è appellato sin dalla disfatta del governo giallo-verde.

“Abbiamo confermato in sintonia con quanto detto in occasione del nostro primo incontro l’esigenza di costruire un governo di svolta e di discontinuità – ha chiosato Zingaretti – Non c’è alcuna staffetta da proseguire e non c’è alcun testimone da raccogliere. C’è una nuova sfida da cominciare. L’inizio per una nuova stagione politica, civile e sociale“. E ancora, a chiusa del suo discorso in cui spalanca la porta ad un nuovo esecutivo giallo-rosso: “Amiamo l’Italia e crediamo valga la pena tentare questa esperienza.

Sottrarsi a questa responsabilità è l’unica cosa che non possiamo e non vogliamo permetterci, intendiamo mettere fine alla stagione dell’odio, rancore e paura“.