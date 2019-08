Governo giallorosso sì o no? In queste ore la crisi di governo vive le sue ore più dure: Pd e MoVimento hanno poche ore ancora per trovare un accordo. Alle 16 Zingaretti entra al Quirinale per parlare con Mattarella e alle 19 tocca all’ultimo partito, il M5s, e i giochi saranno fatti. Intanto però sui social si sprecano le battute e anche Francesco Facchinetti si unisce all’ironia politico-nazionale.

Il pensiero di Facchinetti

Francesco Facchinetti è sempre molto puntuale sui social, commenta, spesso ironicamente, quello che accade insieme al suo pubblico. Anche lui quindi non poteva che unirsi al resto del popolo social che negli ultimi giorni ha trovato “il lato divertente” della crisi.

“Ogni tanto faccio una breve analisi della nostra situazione politica. Ad oggi è la seguente: o salgono le tasse, o sale l’iva, o entrambi. In tutti e 3 i casi la prendiamo nel c… noi. Grande felicità, torno a fare il pirla che è meglio“, ha scritto sui social scatenando i commenti.

Ogni tanto faccio una breve analisi della nostra situazione politica.

Ad oggi è la seguente:

– o salgono le tasse

– o sale l’iva

– o entrambi

In tutti e 3 i casi la prendiamo nel culo noi.

Grande felicità, torno a fare il pirla che è meglio😄 — Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) 27 agosto 2019

Non è stato l’unico comunque a ironizzare sulla crisi. Il web si è scatenato con gif sempre più divertenti. Gli italiani più social ironizzano soprattutto sulle reazioni di Mattarella, che da una settimana a questa parte, da quando Conte ha annunciato le sue dimissioni, si trova a dover trovare “la quadratura del cerchio”