Un ritorno in piena regola e in grande stile quello di Simona Ventura in Rai. Dopo l’approdo al timone di The Voice 2019, Simona Ventura sembra essere inarrestabile e c’è da dire che su di lei Viale Mazzini ripone molta, molta fiducia. Il suo volto, il suo carisma e la sua verve potrebbero mettere in seria difficoltà le “antagoniste” di Mediaset, che lei conosce molto bene. Intanto, la conduttrice si prepara ad un tour de force: gli impegni sono tantissimi e dopo l’annuncio di Domenica Ventura, arrivano altri 2 programmi solo per lei.

Simona Ventura, volto Rai indispensabile

C’è chi ancora, nonostante le carte siano state mostrate, vorrebbe il suo ritorno a Mediaset alla conduzione de L’Isola dei Famosi.

Anche le colleghe come Paola Perego hanno voluto rimarcare la maternità del reality: “L’Isola dei Famosi sei tu (ndr. Simona Ventura). Ci sono programmi che hanno l’impronta fortissima di chi li ha lanciati. L’Isola dei Famosi può presentarla chiunque, ma non è la stessa“. La Ventura però ha preso per bene le distanze da Mediaset e ora come ora, in Rai si trova bene, a casa. E c’è da dire che l’accoglienza che le è stata riservata è stata impeccabile.

Ventura bis e tris: tanti programmi solo per lei

Dopo il timone di The Voice 2019, Viale Mazzini non ha più smesso di credere in lei, donna di spettacolo capace di fare la differenza.

Qualche settimana fa la notizia che proprio per mettere in risalto le sue qualità, la Rai ha deciso di cucirle addosso un programma ad hoc che porta persino il suo nome, Domenica Ventura. Un programma di intrattenimento che aprirà le porte alla domenica pomeriggio, in onda dalle 12:00 alle 13:00.

Intervistata da RadioCorriereTv, la Ventura però si è lasciata scappare qualche altra novità, anzi ben 2. Pare infatti che proprio la Ventura condurrà la prossima stagione di The Voice, replicando dunque l’esperienza della stagione passata.

E non finisce qui: “Condurrò un programma musicale, anzi, qualcuno dice che forse i programmi saranno ben due..” rilascia la Ventura, lasciando intendere la possibilità di condurre un altro programma canoro che facendo qualche calcolo potrebbe essere Music Farm. Su ciò però non vi è conferma e non resta che attendere ma sarebbe davvero un tris da fare invidia.

*immagine in alto: Simona Ventura. Fonte/Instagram Simona Ventura (dimensioni modificate)