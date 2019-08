Una performance di ‘yoga estremo’ sul balcone è costata cara a una giovane influencer 23enne, Alexa Terrazas, caduta nel vuoto mentre era in posa per dimostrare la sua ultima impresa ad alto rischio sui social. Un volo impressionante di 25 metri, poi lo schianto al suolo e un bilancio di lesioni tremendo. Con 110 ossa rotte, ora lotta tra la vita e la morte dopo 11 ore di intervento chirurgico.

Fa yoga sul balcone e cade nel vuoto

Alexa Terrazas è una 23enne messicana con la passione per i social e lo yoga, che ama praticare sul balcone di casa per poi condividere le sue pose con i follower.

Qualcosa, però, è andato decisamente storto nel corso della sua ultima performance acrobatica, come riporta il New York Times, ed è caduta nel vuoto finendo per procurarsi gravissime ferite.

Il devastante schianto al suolo potrebbe essere stato causato da un azzardo o da un perdita improvvisa dell’equilibrio, mentre era aggrappata alla ringhiera della sua finestra al sesto piano dell’edificio di San Pedro in cui vive. Quel che è certo è che non c’è alcun cedimento strutturale che possa aver determinato la caduta.

Alexa Terrazas si trovava a testa in giù per farsi fotografare in una posa piuttosto adrenalinica, ma non aveva fatto i conti con una sorte forse non troppo imprevedibile.

110 ossa rotte e 11 ore di intervento

La 23enne, studentessa del college Tecnológico di Monterrey, rischia la vita e, se supererà il dramma, potrebbe avere importanti conseguenze a lungo termine.

Su tutte, quella di non poter camminare per almeno 3 anni a causa delle gravissime lesioni ossee. Poco dopo il ricovero, le sue condizioni sono apparse immediatamente critiche e sono state rilevate 110 fratture a carico di testa, braccia, bacino e gambe.

Un quadro allarmante e decisamente inedito che ha spinto i medici a un intervento chirurgico per la ricostruzione degli arti e delle caviglie che è durato 11 ore.