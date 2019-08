Le vacanze volgono al termine ed Alba Parietti posta un ultimo scatto di questo scampolo di estate, in compagnia dell’amica Marcella Bella. La showgirl saluta la bella stagione, in vista di nuovi progetti che l’attendono a settembre, tra tv nazionale, tv private ed editoria. “E domani sera si ritorna al lavoro……finita l’estate….. prima e prossima tappa Venezia” scrive nel post. Poi conclude: “Si torna a fare il lavoro più bello del mondo“.

Molti follower però si scatenano, contestando la sua professione e criticando la showgirl. Ma Alba, lo abbiamo visto, non solo è sempre pronta alla replica, ma affronta i nemici con estremo vigore anche sul piano politico, figuriamoci sui social.

Il post che scatena il diverbio

Sorrisi e relax per Alba e Marcella, che armate d’occhiali da sole rivolgono un ultimo gioioso sguardo alle ferie, prima di rimboccarsi le maniche.

Ecco però che entra in campo chi si domanda: “Non ho ancora capito, che lavoro fai?“. E come quest’utente in tanti si pongono questo quesito.

I commenti al post della Parietti

La risposta ficcante di Alba

Alba in un primo momento cerca di spiegare nel dettaglio la sua professione. “Scusa ma io capisco che per te sia faticosissimo” scrive rispondendo ad un utente che mette in chiaro di svegliarsi alle 6 per lavorare in fabbrica.

“Ma per me il mio è un lavoro. Meraviglioso ma un lavoro. Non mi mantengono uomini. Ho lavorato , ho un talento nessuno mi regala nulla. Evidentemente porto risultati. Perché mi dovrei vergognare di questo. Ho avuto ciò che mi sono guadagnata e basco da una famiglia di persone normali . Non ho mai avuto padrini. Ti assicuro che per fare il mio lavoro servono tempra, talento , volontà . E dovresti rispettare anche una donna che non deve nulla a nessuno se non a se stessa.

Perché la mia vita è stata felice grazie alla mia ostinazione“.

La risposta di Alba Parietti agli haters

Poi però, all’ennesima provocazione la Parietti perde le staffe, e risponde con tono pungente. “Che lavoro faccio? Quello che piacerebbe fare a te . Esisto . Mi pagano per questo“. Una risposta che non ammette repliche.