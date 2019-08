Rai1 sta scaldando i motori per la nuova stagione televisiva che, da settembre, vedrà in onda i programmi più amati ma anche qualche gradito ritorno. Il 6 settembre infatti, dopo 7 anni di assenza, verrà trasmessa sul primo canale della Rai la finale di Miss Italia 2019 che vedrà alla conduzione Alessandro Greco. Il conduttore a Oggi ha espresso parole d’amore per la moglie, la showgirl Beatrice Bocci, definendola “la miss delle miss“.

L’amore con Beatrice Bocci

Galeotto fu proprio Miss Italia. Infatti nell’edizione del 1994 del celebre concorso di bellezza partecipò Beatrice Bocci, ex Miss Toscana, dove raggiunse la seconda posizione alle spalle di Alessandra Meloni.

E sempre a Miss Italia, ma nel 1997 e non più in veste di concorrente ma in qualità di conduttrice delle anteprime estive di quella edizione, la showgirl conobbe Alessandra Greco. La coppia da quel momento è diventata inseparabile ed ha coronato il loro amore nel 2008 con un matrimonio civile e nel 2014 con un matrimonio in Chiesa. Dalla loro relazione è nato Lorenzo.

“La miss delle miss“

Intervistato da Oggi, Alessandro Greco ha raccontato le sue sensazioni su questa nuova avventura al timone di Miss Italia 2019 elargendo dolci parole d’amore per la sua amata Beatrice.

Al settimanale il conduttore ha dichiarato che non ci sarà il rischio che sua moglie possa ingelosirsi per via delle bellezze che calcheranno il palco del concorso, in quanto lei “sa benissimo che la mia persona, il mio cuore, sono per lei, la miss delle miss“. Una dichiarazione d’amore in tutto e per tutto che conferma ancora una volta il forte legame che lo unisce alla Bocci. Appuntamento dunque fissato per il 6 settembre quando su Rai1 tornerà la finale di Miss Italia: fra gli ospiti attesi dovrebbero esserci Nino Frassica, Bianca Guaccero, Manila Nazzaro, Monica Setti e Milly Carlucci.

In attesa di conferme ufficiali, la stagione televisiva di Rai1 è pronta a cominciare con il botto!