Sembravano destinati a fare grandi cose insieme Francesco Facchinetti e l’ex studente di Amici, Irama. Poi, negli ultimi mesi, una crepa è comparsa in quello che sembrava un rapporto autentico, non solo professionale, ma anche di amicizia.

Tra i 2 sembra essere scoppiata una vera e propria guerra, che si è manifestata con un serie di frecciatine anche sui social. Ora dalle piattaforme il manager della NewCo Management e il cantante sembrano pronti a passare alle aule di tribunale.

Dai social al tribunale

Ora tutto torna: ricordate quel misterioso sfogo di Francesco Facchinetti pubblicato attraverso le sue story Instagram? Rispolveriamo un po’ la memoria.

Il manager annunciava di essere stato tradito da una persona a cui teneva moltissimo, ma avvertiva anche: “Te la farò pagare“. Non si è potuto scommettere sul destinatario del messaggio, almeno fino a che, poco dopo Irama non ha pubblicato una story in cui appariva con il dito medio alzato, insospettendo i fan.

Ora che tra i 2 qualcosa possa essere andato storto lo conferma il settimanale Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini spiega che Facchinetti e Irama hanno delegato i loro avvocati per risolvere le questioni di fine rapporto, in base alle clausole del contratto.

La faccenda quindi si preparerebbe ad immettersi su vie legali.

Cosa c’è dietro la lite

Intanto i rumors a riguardo crescono e pare spuntare fuori anche un’ipotesi riguardo ai motivi della lite. Nel corso del mese di luglio è stata avanzata la possibilità che ad accendere l’insofferenza tra il manager e il cantante suo pupillo ci fossero dei problemi di natura economica. E non solo, la competizione con un altro pupillo di Facchinetti, Riki, altro studente di Amici, avrebbe costituito un forte incremento delle insofferenze.

Insomma, a quanto pare, le strade di Irama e Facchinetti si sono divise, e il giovane cantante già comincia a collezionare nuovi progetti, come la possibilità di sedere tra la giuria di Amici Vip.