Mentre la Lega osserva i primi bagliori di un ‘Big Bang’ che potrebbe far esplodere le sue certezze sotto i colpi del neonato asse giallo-rosso, Sandra Milo investe in un piccolo endorsement per Matteo Salvini, a margine delle critiche incassate dal leghista dopo l’innesco della crisi di governo. “Ha fatto bene“, sostiene l’attrice, rivelando la sua posizione sulla rottura con i 5 Stelle in un’intervista rilasciata all’Adnkronos. Ma ci sono alcuni aspetti dell’attuale scenario politico nazionale che non le piacciono particolarmente.

Il pensiero di Sandra Milo sulla crisi

Il divorzio tra la Lega e i 5 Stelle è ormai definitivo, e l’atipica intesa Di Maio – Zingaretti, confluita nell’architettura di un governo Conte bis, ha alimentato feroci dibattiti e pareri di varia natura.

Tra i personaggi che hanno qualcosa da dire sul caso italiano c’è anche Sandra Milo, che sembra piuttosto attenta a quanto accade sulla scena politica nazionale.

L’attrice, ospite alla Mostra del Cinema di Venezia, ha rivelato la sua posizione all’Adnkronos senza nascondere una vena di dispiacere per una condotta di Salvini che non le è piaciuta particolarmente.

Per il premier Conte ha speso parole di apprezzamento, sostenendo si sia difeso in modo adeguato dalle insidie dei giochi di potere.

Ma, precisa la Milo, “nessuno ha la forza vera e propria di imporre uno stile a un Paese che lo stile non ce l’ha più“.

Sì alla scelta di Salvini, ma con una riserva

Ma cosa pensa esattamente del Ministro dell’Interno uscente, Matteo Salvini? “Ha rotto un governo che non approvava più e ha fatto bene“, ha sottolineato Sandra Milo.

Ma qualcosa, nel comportamento del leader del Carroccio, le è andata di traverso. “Ha fatto malissimo – ha concluso – a chiedere di ritornare con lo stesso governo che lui aveva lasciato. Ciò mi è molto dispiaciuto“.

E infine è arrivata a Luigi Di Maio, del quale ha detto di non conoscere molto: “Non saprei.

A me piace Grillo, mi piace e mi diverte“.

Sandra Milo ha concluso con un appunto su quello che sarebbe un preoccupante smarrimento di ideali rispetto al passato: “Oggi abbiamo una società che fa fatica a trovare un’identità. Anche la politica cambia: oggi uno è di destra, poi domani è di sinistra (…). Questo ci porta a uno scompenso, a una perdita di equilibrio, perché non sappiamo più a chi rifarci: quali sono i modelli?“.