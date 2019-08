Una forte denuncia quella che arriva da Nuoro e che riporta La Nuova Sardegna, ove una donna continua a denunciare l’ex marito. Nessuno vede mai nulla, a sua detta, e le sue denunce finiscono sempre in un vuoto colmato da quelle che descrive come “continue persecuzioni”: “Ho paura. Il mio ex marito mi ha spesso ripetuto che avrebbe fatto di tutto per vedermi cadavere“.

Nuoro, denuncia da mesi l’ex che teme possa ucciderla

A riportare questa triste vicenda nella sua interezza è La Nuova Sardegna che per tutelare l’intervistata non ha voluto rendere note le sue generalità. Di lei si sa che è affetta da una disabilità che via via si fa sempre più invalidante.

Ha due figli – di cui uno con una grave disabilità – e un matrimonio alle spalle di 10 anni finito da diversi anni. Da mesi la donna, di origini nordafricane ma da 25 anni residente a Nuoro, continua a sporgere denunce contro il suo ex marito, una persona che sembra non aver mai elaborato la separazione dalla moglie e che da quel giorno avrebbe iniziato a perseguitarla vessandola. Attraverso La Nuova Sardegna, la donna cerca di trovare eco alla sua voce appellandosi alla giustizia in cui ripone fiducia, l’unica che può intervenire annullando il suo pensiero fisso e costante verso l’ex che teme possa ucciderla.

“Nessuno vede mai nulla“

Quelle denunciate dalla donna sono mere persecuzioni, atteggiamenti che la angosciano e che teme possano tramutarsi in gesti estremi e sfociare in tragedia. “Da maggio a oggi, almeno dieci le volte che la mia macchina è stata aperta, messa a soqquadro, in un caso è stata danneggiata la tappezzeria con un coltello, in un altro rovinato il cruscotto“, racconta la donna al quotidiano locale.

“Il mio ex mi ha spesso ripetuto che avrebbe fatto di tutto per vedermi cadavere“

Come spiega, ogni volta che sporge denuncia indica il nome dell’ex marito ma non c’è mai modo di aggiungere la parola di un testimone e tutto spesso finisce per essere riepilogata come una denuncia contro ignoti che non trova ascolto.

“Nessuno vede mai nulla – denuncia la donna – Nessun testimone, anche quando le cose accadono davanti a casa“. La donna nutre una forte paura e il presentimento che le persecuzioni dell’ex marito possano sfociare in dramma: “Ho paura – ha dichiarato la donna a La Nuova Sardegna – Il mio ex marito mi ha spesso ripetuto che avrebbe fatto di tutto per vedermi cadavere“.

Come racconta sempre a La Nuova Sardegna, i danneggiamenti all’auto sarebbero gli effetti collaterali di persecuzioni che trovano spesso sfogo in angherie e dispetti di vario genere. “Mi lasciano la spazzatura e ogni genere di sporcizia davanti alla porta di casa. Ogni volta che chiedo a qualcuno se si è accorto di qualcosa, mi girano le spalle“, denuncia la donna. “Io non posso più vivere con la paura che possa sempre accadere qualcosa a me, e ai miei figli“. La donna stessa racconta di temere di non essere creduta dalle autorità.