Manca ormai poco all’inizio della seconda edizione di Temptation Island Vip, in onda da settembre su Canale 5, e due delle sei coppie partecipanti sembrano già in crisi. La showgirl Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti hanno già litigato ancor prima dell’inizio del programma. L’attore Ciro Petrone e Federica Caputo, invece, sono in crisi per via delle presunte chat di lui con altre ragazze, scoperte dalla fidanzata circa otto mesi fa.

Aria di crisi tra la Caldonazzo e il compagno

Temptation Island, si sa, è un programma dove i sentimenti e le emozioni delle coppie partecipanti vengono messi a dura prova, un po’ per la distanza e un po’ per la presenza dei tentatori e delle tentatrici.

La seconda edizione Vip del docu-reality è ormai prossima al debutto eppure alcune coppie non stanno passando un momento felice. Partiamo con Nathalie Caldonazzo, celebre showgirl che ha deciso di partecipare al programma insieme al fidanzato Andrea Ippoliti. Tra loro sembra già respirarsi aria di crisi, come confermano le parole del ragazzo: “Abbiamo discusso e sono tre giorni che non ci parliamo, Così sono qui a casa mia, questo non vuol dire che ci siamo lasciati, però ci sono dei problemi da risolvere“. Gli fa eco la Caldonazzo: “Mi auguro che Temptation ci serva a capire se alla fine di tutto torneremo a vivere insieme però con altri presupposti, e altre dinamiche.

Oppure lo scopriremo strada facendo“.

“Ciro chattava con altre ragazze“

Ma non sono i soli. A traballare è anche la coppia composta dall’attore Ciro Petrone, ex concorrente de La Fattoria, e la compagna Federica Caputo. Il motivo della crisi lo rivela proprio la ragazza: “Circa otto mesi fa ho scoperto che Ciro chattava con altre ragazze. Questa è l’occasione della vita, almeno per il nostro rapporto nel bene e nel male“. La speranza è l’ultima a morire anche per Ciro, che dichiara: “Io penso di essere cambiato, ho tanta voglia di dimostrarlo a lei.

Speriamo bene“. Nonostante le prime incomprensioni, le due coppie saranno protagoniste della nuova edizione di Temptation Island in compagnia di altri 4 fidanzati e di altre 4 fidanzate. Il primo impatto con il pubblico non è stato positivo: sono molti ad essersi lamentati della poca fama delle coppie, domandandosi chi fossero e per quale motivo fossero considerati “Vip”. Starà a loro e ad Alessia Marcuzzi, per la prima volta al timone del programma, far ricredere i più scettici!