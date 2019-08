È nata lo scorso 10 agosto la secondogenita di Cristel Carrisi e Davor Lusik, già genitori di Kai di 15 mesi. Una nuova gioia ha fatto irruzione quest’estate nella grande tenuta di Cellino San Marco, facendo la felicità dei nonni Al Bano e Romina.

Il nome della piccola, come è stato reso noto poco dopo la sua nascita, è Cassia. Ma ora spunta fuori un omaggio alla sorella di Cristel, Ylenia, la figlia scomparsa di Al Bano e Romina.

Il dettaglio non sfugge

Tutti sanno da settimane che la seconda figlia di Cristel si chiama Cassia. In questi giorni molti amici dei suoi genitori si sono precipitati a fare auguri e recare doni alla piccola Cassia.

Cristel sceglie la via più veloce, quella delle story Instagram, per poter ringraziare tutti dell’affetto dimostrato alla sua bimba.

Nella story, però, a molti utenti non sarebbe sfuggito un dettaglio importante, sulla culla della piccola, inciso sul legno, c’è il suo nome completo: “Cassia Ylenia”. Ylenia, proprio come la sorella di Cristel di cui si sono perdute le tracce da anni.

Il ricordo di Ylenia

Era il 1 gennaio del 1994 quando Ylenia Carrisi scomparve a New Orleans, negli Stati Uniti. Un fatto di cronaca che sconvolse l’Italia intera, una perdita che ha lasciato un vuoto profondo in tutta la famiglia Carrisi che non è mai riuscita a darsi pace.

Un vuoto che ancora oggi non si riesce a colmare.

Nessuno è mai riuscito a dimenticarla. Ancora oggi, nel giorno del suo compleanno, mamma Romina le rivolge i suoi pensieri. Il ricordo di Ylenia è ancora forte anche in Cristel che l’ha amata tantissimo. Per questo la neo mamma ha voluto omaggiarla, dando alla figlia il suo nome.