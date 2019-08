Durante la trasmissione Io e Te, Pierluigi Diaco è stato protagonista di un disguido tecnico in diretta. Infatti, nonostante vari tentativi di collegarsi con Sandra Milo dalla Mostra del Cinema di Venezia, non c’è stato niente da fare e, alla fine, si è scagliato spazientito contro gli autori e i tecnici e ha saluto il pubblico.

“Non all’altezza del Servizio Pubblico”

Incidente di percorso durante Io e Te. In una delle ultime puntate del programma di Rai Uno, il conduttore Pierluigi Diaco ha cercato di aprire il collegamento con la co-conduttrice Sandra Milo, dalla Mostra del Cinema di Venezia, nello splendido scenario della Villa degli Autori.

Ma, fin da subito, ci sono stati i primi disguidi, portando Diaco a interrompere il collegamento.

Attimi di nervosismo in studio, quindi, per il conduttore, che ha comunque cercato di mantenere il suo aplomb per smussare la situazione. Tuttavia, dopo un ulteriore salto di immagini e audio ha perso definitivamente la pazienza: “Così è impossibile regalare un servizio all’altezza del Servizio Pubblico”. Dopo il terzo tentativo, Pierluigi Diaco si è rivolto al pubblico e ha rincarato la dose contro autori e tecnici: “Mi devo scusare perché è abbastanza curioso che salti un collegamento previsto. Mi dispiace che non siamo stati all’altezza di fornire al pubblico un semplice collegamento dalla Mostra del Cinema di Venezia”.

Pierluigi Diaco senza freni

Pierlugi Diaco, sicuramente, è un professionista sempre pronto a difendere il suo programma. In questi mesi, molti suoi gesti sono stati oggetto di critiche o polemiche, questo anche dovuto al successo che Io e Te sta avendo e che lo pone al centro dell’interesse del pubblico. Qualche tempo fa, il conduttore ha rimproverato la sua ospite Antonella Boralevi, rea di aver fatto pubblicità al suo libro in modo non corretto, avendolo mostrato alle telecamere senza il suo consenso: “Magari questo lo facciamo dopo, è più di buon gusto” aveva detto Diaco.

Tuttavia, il conduttore, non si è neanche risparmiato davanti alla possibilità di fare accenno alla sua vita privata. Ad esempio, durante una delle ultime puntate, è stato ospite Leo Gullotta e Diaco ha avuto modo di fare cenno al suo matrimonio con Alessio Orsingher: “Questo anello mi lega da due anni alla persona che amo. Durante la pubblicità Leo Gullotta mi ha mostrato lo stesso anello. Anche lui la scorsa estate si è sposato con la persona che ama, dopo 42 anni di vita insieme”.