Sta per volgere al termine l’avventura estiva di La Vita In Diretta, che quest’anno ha avuto come timonieri Lisa Marzoli e Beppe Convertini. Ancora pochi appuntamenti, gli ultimi in diretta da un altro studio, e poi tornerà la versione classica.

Nonostante l’estate bollente, sotto il profilo politico, che in alcuni casi ha sacrificato il contenitore televisivo per alcune edizioni straordinarie del Tg, legate alla crisi di governo, l’esperimento Convertini-Marzoli può dirsi riuscito. È la stessa Lisa a raccontare l’esperienza, qualche confessione e progetti futuri.

La confessione di Lisa

Gli ascolti di questi caldi mesi di luglio e agosto sono stati abbastanza soddisfacenti. Il merito potrebbe essere tranquillamente ricondotto alla professionalità ma soprattutto alla sinergia che si è creata in studio tra Lisa e Beppe.

Eppure non è mancato chi avrebbe provato a seminar zizzania.

“C’è grande sintonia tra me e Convertini…” ha spiegato la Marzoli in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. “Siamo due persone tranquille…Hanno provato a farci litigare, ma non ci sono riusciti… Non siamo competitivi…“.

Il cambio studio, perché?

Intanto gli affezionatissimi che per tutta l’estate hanno seguito Marzoli e Convertini si saranno accorti che nelle ultime puntate La Vita In Diretta ha traslocato. In molti si saranno chiesti il perché di questo spostamento.

Ebbene c’è una risposta a questa domanda: dal momento che la nuova edizione del programma, condotta da Lorella Cuccarini ed Alberto Matano, prenderà il via a breve, il prossimo 6 settembre, lo Studio 3 è in questo momento sottoposto ad un restyling. Ed ecco perché Lisa e Beppe in questi ultimi giorni sono migrati dagli Studi di Via Teulada a quelli Saxa Ruba.

Il futuro di Lisa Marzoli

E mentre La Vita In Diretta Estate è agli sgoccioli, la Marzoli già pensa al suo futuro prossimo. Lisa sarà accanto a Maurizio Costanzo per un nuovo programma, come lei stessa anticipa a Diva e Donna.

Con Costanzo ha già un bagaglio di esperienza, avendo già lavorato insieme. Da lui la conduttrice sembra essere molto ammirata ed ispirata. “Solo da lui ho visto le interviste a braccio…Lavorare con lui è stata una grande scuola… È un genio, conosce tutti e può parlare di tutto…Posso già annunciare che a Gennaio faremo un altro programma insieme…Un progetto di amarcord sul varietà… “