L’immaginazione, le aspettative e i desideri dei fan possono davvero superare la realtà o effettivamente qualcosa che bolle in pentola c’è? I diretti interessati, Stefano De Martino e Belén Rodriguez, non smentiscono né confermano. Rimane il dubbio dunque sulla presunta seconda gravidanza dell’argentina ma intanto i due, prossimi ad essere nuovamente sul palco insieme, confermano di riporre enorme fiducia nel progetto familiare che li unisce.

La famiglia prima di tutto

“Oggi la famiglia è il nostro polo centrale, viene prima di tutto, è la cosa più bella che ci sia mai capitata, per questo cerchiamo di proteggerla“, rilascia la coppia intervistata da Gente.

Certo un obiettivo non facile per una coppia che spesso si trova divisa dal lavoro, dalle malelingue, dai paparazzi che cercano forsennati uno scatto che possa gettare luce nel buio. Nonostante questo però, dopo essersi ritrovati Belén e Stefano non hanno alcuna intenzioni di perdersi di nuovo o di perdersi per la prima volta visto un passato che li ha sempre visti uniti anche oltre l’amore per Santiago, il loro primogenito.

Il progetto: “Desiderio di allargare la famiglia“

“Siamo entrambi più consapevoli e maturi – rilasciata la coppia a Gente – L’amore per nostro figlio non ci ha mai allontanato in maniera definitiva.

Cerchiamo di essere il più riservati possibile anche se non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia“. Una frase che sfonda un portone già aperto: da settimane non si vocifera di altro. Belén è incinta? Belén e Stefano aspettano una bimba? In particolare sembra che i rumors sulla presunta seconda gravidanza della bella Rodriguez siano stati alimentati da uno scatto in particolare, parso sul profilo Instagram dell’argentina.

Per qualcuno un indizio, per qualcun altro un sospetto: si tratta di una foto del piccolo Santiago sdraiato su un letto che sembra essere a castello – e quindi destinato ad ospitare due persone – con un un nome inciso nel legno della testata, Penelope.

Non è dato sapere se la cicogna sta davvero raggiungendo casa Rodriguez-De Martino ma c’è da dire che all’indomani dalla loro dichiarazioni sul voler allargare la famiglia, l’ipotesi è sempre più forte.