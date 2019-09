Beppe Convertini, al fianco di Lisa Marzoli, sta riscoprendo un rinnovato successo, grazie a La Vita In Diretta Estate. Ora che è sulla cresta dell’onda, si rispolverano vecchi gossip che lo riguardano. E così, grazie a Dagospia, spunta fuori dal passato Giovanni Cavaretta, che nel 2008 scrisse una lettera ad Excite dichiarando di aver avuto con Convertini una storia durata 5 anni.

Oltre 10 anni dopo, Diva e Donna, nel corso di un’intervista chiede a Beppe di questo ex piombato di nuovo nel suo presente. E Convertini ovviamente ha risposto.

L’antefatto

Torniamo indietro nel 2008 quando la rivista Excite pubblicò alcune foto di Convertini in compagnia della sorella di Flavia Vento ed un ex pupa della Pupa e il Secchione.

Servizio che urto la sensibilità di un tale Giovanni Cavaretta. Quest’ultimo si precipitò ad inviare una lettera di segnalazione ad Excite.

“Sono l’ex da qualche giorno di Beppe. Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due. Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi “strumentalizzare”!!! Ritengo tali foto un’offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente” sbotta. “Posseggo altrettanto materiale smentitore e che fino a questa sera il Convertini mi si dichiara “innamorato”!

Pertanto chiederei ravvisi ed eventuali scuse nonché di bannare le sopracitate foto. Per quanto riguarda Beppe Convertini e il sottoscritto, la nostra relazione dura da quasi cinque anni“.

Il commento di Beppe

Durante una chiacchierata con Diva e Donna Beppe Convertini è stato messo in condizione di commentare l’episodio, che ormai è acqua passata.

“Di questo non voglio parlare” ha dichiarato. Poi però ha messo in chiaro il suo pensiero sull’amore. “Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi“.