La stagione televisiva ancora deve cominciare e Caterina Balivo già sembra volare alto con il ritorno in TV del suo Vieni Di Me. I tempi del programma quest’anno si allungano per la gioia dei fan affezionati.

Intanto lei si gode gli ultimi giorni di queste vacanze accanto alla famiglia e al suo amato marito Guido Maria Brera. Ancora un po’ prima di rimboccarsi le maniche e tornare a lavorare sodo. Ma vediamo meglio cosa ci aspetta da settembre.

Tempi più lunghi per Vieni Da Me

Dopo un debutto un po’ tiepido, l’anno scorso, il talk-show pomeridiano di Caterina Balivo ha spiccato il volo, portando sempre più in alto l’asticella dello share.

Vieni Da Me con i suoi ospiti e le sue rubriche, come l’intervista della Cassettiera è riuscito, non solo a convincere il pubblico, ma anche a tener testa alla concorrenza di Beatuiful e Uomini & Donne.

Insomma, il programma della Balivo si è rivelato una vera carte vincente, sulla quale Rai è pronta a raddoppiare la posta. Per questo, dalla prossima edizione Vieni Da Me durerà 30 minuti in più: l’inizio è fissato sempre per le 14.00, ma anziché chiudere alle 15.30, Caterina proseguirà fino alle 16.00, come informa Blogo.

Sostituito il Paradiso delle Signore

La coda di Vieni Da Me andrà a sostituire il Paradiso delle Signore.

Se in un primo momento si è pensato di non rinnovare la serie, ora i vertici di Viale Mazzini avrebbero deciso semplicemente di spostarlo, da settembre ad ottobre, lunedì 14.

Dietro questa manovra pare ci sia la volontà di tenere gli spettatori della Rai 1 in caldo per La Vita In Diretta, in modo da agevolare il debutto di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Con i ritmi della Balivo non è difficile immaginare che i conduttore troveranno un pubblico curioso e frizzante ad aspettarli.