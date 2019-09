In attesa del voto sulla piattaforma Rousseau, continua il dialogo tra MoVimento 5 Stelle e PD sui programmi del nuovo ipotetico governo giallorosso. Dopo il discorso di Giuseppe Conte, in serata arrivano le parole anche di Luigi Di Maio, in diretta su Facebook. Il capo del Movimento fa chiarezza sulla situazione politica, in particolar modo sulla questione, così tanto apparentemente discussa, dei vice premier.

Di Maio: “Non è vero che ci siamo bloccati sulle nomine dei vice”

Concluso un incontro a Palazzo Chigi con i capigruppo di PD e 5Stelle, Di Maio rompe il silenzio e parla pubblicamente sul suo profilo Facebook.

“Si è detto che la trattativa si era bloccata sul tema della presidenza – ricorda l’ex vice premier – ma non è vero. Tant’è che sono andati avanti i tavoli per la stesura del programma. Il concetto era semplice: Giuseppe Conte era un premier super partes, per questa ragione se ci fosse stato un vicepremier del Pd era giusto ci fosse anche un vicepremier del M5S, così che avessero pari rappresentanza. Abbiamo saputo che il Pd ha rinunciato e il problema non esiste più“.

Di Maio risponde a Salvini

Poi aggiunge, prima di augurare buon voto al popolo pentastellato: “Avevamo due strade, la prima tornare al voto, la seconda provare a verificare se c’era qualcuno a realizzare il nostro programma.

Abbiamo guardato alle soluzioni, non alle poltrone“. Sul voto imminente, Di Maio rassicura: “Non c’è un voto giusto o un voto sbagliato, ci sono le vostre idee e la somma delle vostre idee indirizzerà la decisione del Movimento. Non abbiate paura, il Movimento è questo: è partecipazione, ed è una cosa bellissima“.