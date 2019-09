Ciro Petrone è un attore di 31 anni, lanciato nel 2008 da Matteo Garrone. Insieme alla fidanzata, Federica Caputo parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi.

È proprio questa coppia ad offrire la prima succosa anticipazione sul reality, trapelata in questi giorni. Dunque in attesa della prima puntata, prevista per il prossimo 9 settembre, scopriamo cosa è successo.

La fuga di Ciro

A scatenare il putiferio è stato Ciro, che scorgendo la sua fidanzata dall’altro capo dell’Isola, ha deciso di sovvertire le regole del gioco e provare a scappare da lei. Petrone prova ad attirare l’attenzione di Federica, urlando il suo nome.

Poi si dà alla fuga, mentre il personale prova a braccarlo, impedendogli di accedere dall’altro lato. Su Instagram sono apparse alcune immagini di quanto accaduto.

Le domande che sono sorte guardando il video sono tante. Perché Ciro ha perso il controllo. Cosa è accaduto? È riuscito l’attore a raggiungere Federica

Chi sono Ciro e Federica?

Se Federica Caputo, 23 anni studentessa in giurisprudenza, è completamente sconosciuta al mondo dello spettacolo, lui Ciro Petrone lo ricordiamo per aver interpretato il ruolo di Pisellino nel film tratto dall’omonimo libro di Roberto Saviano, Gomorra. Dopo quel debutto lui ha proseguito la carriera d’attore tra cinema e fiction.

La coppia è insieme da 8 anni e c’è un motivo per cui ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip. È stata lei a voler mettere la coppia alla prova. Lui si dice sicuro, ma Federica ha detto di aver scoperto qualche tempo fa chat con altre ragazze. La cosa le ha messo una terribile pulce nell’orecchio: Ciro è sempre stato fedele?