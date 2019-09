Manca poco al ritorno di La Vita In Diretta, quest’anno condotto da Lorella Cuccarini e il mezzobusto del tg Alberto Matano. Si è tenuta quest’oggi una conferenza stampa molto pepata per presentare il progetto della nuova edizione. Proprio in questi giorni, infatti, gli studi di via Teulada stanno subendo un vero e proprio restauro, tanto che i conduttori di La Vita In Diretta Estate, Beppe Convertini e Lisa Marzoli, stanno conducendo le ultime puntate altrove.

La definiamo pepata, perché proprio durante quest’occasione sono state rivolte alla Cuccarini alcune domande alle quali la stessa, irritata, ha risposto a tono. I più maliziosi, infatti, ritengono che la Cuccarini quest’anno si sia aggiudicata la conduzione di uno dei programmi più ambiti della Rai, perché ha dimostrato una certa simpatia nei confronti del governo giallo-verde.

E ovviamente non manca occasione per una frecciatina alla Parisi.

Nessuna raccomandazione

Per chiamare le cose con il loro nome, qualcuno potrebbe dire che quelle che riguardano Lorella alla Vita In Diretta sono vere e proprie insinuazioni. La conduttrice con anni di televisione alle spalle, secondo i maligni, sarebbe quindi stata raccomandata. “Serenamente sono tornata a lavorare, facendo teatro per 3-4 anni” comincia la Cuccarini. “Io avrei continuato a fare teatro se non avessi incontrato la De Santis che mi ha chiamato nella sua squadra.

In questo momento c’è stata indignazione per il fatto di essere rientrata in Rai, come fossi l’ultima starlettina raccomandata. Chiedo a voi giornalisti un po’ più di onestà intellettuale e di fare un passo in avanti“.

Poi proseguendo: “La cosa più assurda è che sento che c’è stata indignazione per il fatto che io sia rientrata in tv. Quasi fossi l’ultima starlettina raccomandata che non ha invece la storia professionale che ho io che ho superato i 50 anni e lavoro da quando ne avevo 18 con grande passione, determinazione e umiltà.

Adesso voglio pensare al lavoro e a quello che faremo a La vita in diretta“.

Niente politica a La Vita In Diretta

La Cuccarini e Matano, inoltre, assicurano che non ci sarà la politica all’interno del contenitore televisivo. “Non ci saranno politici nel nostro programma per seguire la linea editoriale della trasmissione“. I conduttori espongono i punti cardine: “I momenti più significativi con momenti più leggeri di puro intrattenimento“.

Tuttavi la Cuccarini rivendica il diritto di poter esprimere la propria opinione senza essere additata. “Ho sempre dato grande spazio alle opinioni di tutti, vorrei che venisse concesso anche a me“. . E ancora: “Non ho mai rinnegato quello che ho detto in passato e non lo farò certo ora anche se le mie dichiarazioni sono state strumentalizzate“.

La frecciatina ad Heather Parisi

Ad irritare Lorella non sono state solo le etichette di “sovranista” e quella più velata di “raccomandata”. Alcuni giornalisti audaci le hanno chiesto anche dell’eterna rivale, Heather Parisi.

Cuccarini non ha perso l’occasione di lanciare alla collega italo-americana una nuova frecciatina. “Parisi? Non so di chi tu stia parlando“.