Mimmo Lucano potrà tornare a Riace e andare a far visita al padre gravemente malato. Il Tribunale di Locri ha infatti revocato il divieto di dimora all’ex sindaco di Riace disposto come misura cautelare lo scorso ottobre.

Mimmo Lucano può tornare a Riace

Il Tribunale di Locri ha accolto la richiesta di revoca del divieto di dimora a Riace depositata dei legali di Mimmo Lucano, Andrea Daqua e Antonio Mazzone, lo scorso lunedì. La misura cautelare era arrivata in seguito alle accuse mosse nell’ambito dell’inchiesta Xenia su presunte irregolarità nella gestione dell’accoglienza dei migranti a Riace. Gli avvocati nella loro richiesta avevano messo in luce come la situazione dell’ex sindaco fosse cambiata negli ultimi mesi specialmente in riferimento all’esito delle elezioni comunali, facendo di fatto venire meno quelle condizioni che erano state assurte a premessa per le misure cautelari.

Come si legge sulla Gazzetta del Sud, questo quanto rilevato dai legali dell’ex sindaco di Riace: “Non ha alcuna influenza sulla stessa, non ricopre più la carica di responsabile dell’Ufficio Anagrafe e dello Stato Civile del Comune di Riace. Avendo l’ordinanza (sia pure infondatamente) ritenuto le esigenze cautelari con riferimento alle funzioni ricoperte da Domenico Lucano, il venir meno di tali funzioni, di per sé, ha fatto cessare tali esigenze“.

Domenico Lucano potrà riabbracciare suo padre

Domenico Lucano potrà dunque riabbracciare suo padre, malato e in fin di vita, che non ha potuto incontrare in questi mesi a causa del divieto di dimora.

Il Comitato Undici Giugno che sostiene l’ex sindaco di Riace lo scorso 18 agosto aveva mosso un appello alle istituzioni e al Presidente Mattarella affinché fosse permesso a Domenico Lucano di vedere suo padre, 93enne malato e le cui condizioni si erano particolarmente aggravate circa 3 settimane fa, chiedendo che fosse revocato il divieto di dimora.