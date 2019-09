Contano i giorni Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che presto diventeranno genitori una tanto desiderata bambina, la figlia che coronerà il loro sogno di famiglia. La pancia cresce, e si vede scatto dopo scatto postato sui social.

Intanto, attraverso Instagram la coppia continua a raccontarsi post by post. E nell’ultimo contenuto pubblicato dalla Bennardo, lei stessa rivela il segreto della forza del loro amore.

Una storia dagli inizi travagliati

La storia di Sossio e Ursula è nata sotto i riflettori del Trono Over di Uomini & Donne. Inutile negare che sia stata seminata di ostacoli e difficoltà. Il corteggiamento è stato sì passionale, ma terribilmente tormentato.

Per un momento è sembrato addirittura che per loro non ci fosse speranza. Mentre lei, infatti, aveva riposto molta fiducia in questa relazione, Aruta ex volto di Campioni, sembrava avere ancora dubbi ed essere intenzionato a guardarsi ancora attorno. A compromettere le cose la loro partecipazione a Temptation Island, che ha significato un duro allontanamento dalla Bennardo per un po’.

Poi, quando lui ha realizzato che Ursula era l’unica donna che voleva al suo fianco, ha fatto di tutto per riconquistarla. E con molta caparbietà ci è riuscito.

Il segreto di Sossio e Ursula

A guardarli adesso, inseparabili e sempre sorridenti, sembra assurdo pensare a quante incertezze hanno minato questa relazione.

Ursula e Sossio hanno trovato un equilibrio perfetto, che sembra dagli la forza di un amore incrollabile. È lei, in uno degli ultimi post pubblicati, a svelare il segreto di questa forza. “Le case felici sono costruite su mattoni di pazienza“.

Dunque è questo il segreto di un amore felice, la pazienza. E Ursula e Sossio sembra abbiano imparato, nel corso dei mesi, ad essere pazienti l’uno con l’altra, accettando pregi e difetti.