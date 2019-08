Dopo aver rivelato il sesso del bambino che aspettano (una femminuccia) Ursula Bennardo e Sossio Aruta non stanno nella pelle. Non vedono l’ora di fare la sua conoscenza. Presto saranno genitori e adesso hanno svelato qualche dettaglio in più sul parto e sui desideri che hanno per la loro piccola.

I momenti dell’attesa prima della nascita di Bianca

Sossio e Ursula non vedono l’ora che la loro piccola Bianca nasca, anche se ancora manca un po’. Hanno, infatti, rivelato che la bimba nascerà nei primi 15 giorni di ottobre, si legge su Novella 2000. Nell’attesa stanno preparando tutto per il suo arrivo, hanno comprato già vestitini, carrozzina e hanno iniziato a sistemare la sua futura cameretta.

Ursula, in una recente intervista concessa al magazine di Uomini & Donne, ha raccontato: “Sia per me che per Sossio, tra i momenti più belli di questi mesi spicca sicuramente il giorno in cui abbiamo iniziato, piano piano, a comprare tutto il necessario per la nascita di Bianca: i passeggini, oltre che tantissimi vestitini, e ora attendiamo la culla… è quasi tutto pronto!“.

Il conto alla rovescia di Sossio e Ursula per vedere la bimba

Come tutti i genitori che aspettano un figlio, anche in questo caso i due protagonisti del Trono Over sono impazienti: “Siamo molto ansiosi di conoscerla, non stiamo nella pelle e non vediamo l’ora che nasca, ormai il conto alla rovescia è iniziato e le stiamo preparando tutto per accoglierla al meglio“.

Entrambi già genitori, Sossio di 2 figli maschi, Ursula di 3, avuti da precedenti relazioni, sono eccitati come se fosse la prima volta. All’inizio di aprile avevano già fornito qualche dettaglio sulla gravidanza, ora però ne parlano più assiduamente. Sossio ha spiegato il suo piccolo dispiacere per non poter assistere al parto: “Sarà un giorno meraviglioso ovviamente, anche se purtroppo non potrò assistere al parto, come invece è successo con gli altri miei due figli, perché Ursula farà un cesareo“.

Ha poi aggiunto: “La cosa ovviamente mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per dare a Bianca il benvenuto al mondo“.

I desideri per la figlia femmina

Entrambi hanno delle speranze e dei desideri nei confronti di questa piccola creatura che nascerà dal loro amore, a dispetto delle voci che li volevano in crisi. Ursula ha detto: “Voglio che sia ben conscia di cosa sia il pudore, specialmente per una donna, voglio insegnarle l’autostima e voglio assolutamente che per lei l’onestà sia un valore importante“. Il papà, invece, desidera che sia una figlia seria: “Dopo due maschi, dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una ‘donna facile’, voglio che si renda conto di quanto vale“. Nel frattempo che pensano alla futura nascitura tutti in famiglia sono ansiosi di conoscerla.

