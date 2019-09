Il prossimo 8 settembre ricorre una data che l’Italia intera sente in maniera particolare. Il prossimo 8 settembre saranno trascorsi 10 anni dalla morte di Mike Bongiorno, simbolo e pilastro della nostra televisione.

In vista di questa ricorrenza, in tanti, tra amici e parenti si stanno precipitando a ricordare il grande Mike. Ieri su Mediaset è andato in onda un Maurizio Costanzo Show speciale, dal sottotitolo Allegria, dove in tanti si sono riuniti per omaggiare il grande Bongiorno, condotto da quello che lui aveva designato come suo erede, Gerry Scotti.

La dedica del figlio

Tra le tante dediche che in questi giorni fioccano nel ricordo di Mike, a parte i pensieri della moglie Daniela, la più importante è quella del figlio Leonardo, ora 30enne.

Su Instagram “Leolino” pubblica una foto di quando era bambino in compagnia del padre. Uno scatto tenerissimo. “Te ne sei andato qualche giorno dopo il mio 20simo compleanno. Oggi ne faccio 30 e stiamo ricordando i 10 anni dalla tua scomparsa” scrive Leonardo a margine dello scatto.

“In verità sei sempre con me e sono sempre il tuo Leolino anche se ora un po’ cresciuto e penso che non ci staremmo più in due in quella vasca da bagno“.

La sua ex valletta

In quest’atmosfera amarcord non poteva certo mancare lei, la sua storica valletta, Susanna Messaggio. In questi giorni in cui “parlano tutti di lui”, anche lei, sua spalla per anni, ha voluto regalargli un pensiero. Lei che con lui ancora parla.

Momenti televisivi storici

Mike Bongiorno lo si ricorda per la grande professionalità, l’humor e l’allegria. Di uno come Mike si può dire che ha scritto la storia dello spettacolo. Sono tanti i momenti televisivi che lo hanno visto protagonista e che oggi sono diventati cult. Molti di questi legati anche a gaffe divertenti. Proprio durante la puntata speciale del Maurizio Costanzo Show è stato rivelato che spesso Mike si preparasse a tavolino quelle gaffe, che col tempo ne hanno costruito la cifra tenera e dolce.

Eppure qualche tempo fa, una delle più celebri pronunciata durante il Rischiatutto ad una concorrente, è stata messa in dubbio. In tanti ricorderanno l’episodio: “Signora, lei mi cade sull’uccello“, fu la frase che suscitò ilarità. Eppure a distanza di anni la stessa concorrente ospite da Barbara D’Urso rivelò che quella frase Mike non l’ha mai pronunciata.

Mentre ancora più virale e conosciuta è quella del signor Giancarlo, concorrente alla Ruota della Fortuna, passato agli annali della storia per essersi giocato tutto il montepremi pur di pronunciare la parola “F**a” in tv, senza censura. Quel giorno perse 8 milioni, ma in compenso si guadagnò, come dicono Pio e Amedeo, la gloria eterna. Oggi a distanza di anni Giancarlo dice la verità, ovvero che furono gli autori a suggerirgli quella risposta “sbagliata” ma infinitamente esilarante.