Sono trascorsi mesi dalla sua esperienza sull’Isola dei Famosi, eppure quella permanenza in Honduras ha profondamente influito sulla salute psicologica di Riccardo Fogli. Il cantante dei Pooh, infatti, ancora ne porta dentro le conseguenze.

È lui stesso a raccontarlo, in un’intervista rilasciata al Messaggero. L’ex membro dei Pooh è stato così provato da tutta questa faccenda e dal polverone mediatico scaturito dal suo colloquio pubblico con Fabrizio Corona, che ha deciso di ritirarsi dalla TV.

Il danno psicologico

Un lungo sfogo, quello di Riccardo Fogli su Il Messaggero. Il cantante e musicista ha confessato di aver subito una vera e propria tortura psicologica.

Colpito in un momento di precaria fragilità fisica, dettata dalle condizioni estreme dell’Isola dei Famosi, Fogli ha dovuto incassare il colpo dal re dei paparazzi che pubblicamente gli ha comunicato di essere in possesso di prove del tradimento della moglie Karen Trentini. Lo scandalo fu talmente grave che la produzione decide di porgere le sue scuse a Fogli e famiglia.

“Non me la sento di accusare persone specifiche per quanto mi è successo. Mia moglie, lei si è mossa con la legge. È quella che ha sofferto di più in questa storiaccia, accusata ingiustamente di tradirmi. Ero diventato una mummia”.

Da queste parole è evidente che Fogli non ha ancora metabolizzato la faccenda. “Là scelsi di vivere l’Isola fino in fondo: lavoravo dalla mattina fino alla sera. Sapevo degli stenti che avrei patito edi dover soffrire la fame, però non sapevo che avrei anche dovuto soffrire una simile tortura psicologica“.

La scelta di dire no alla tv

Oggi, lontano da telecamere indiscrete Riccardo è riuscito a riprendere la sua vita di sempre. “Non tanto per me, quanto ma per mia moglie e i miei figli: io vivo per loro. Sto riprendendo piano piano la forma fisica e psicologica: ho ripreso a correre“.

La “storiaccia” come la chiama lui deve averlo spinto a prendere una decisione che appare irrevocabile, al momento, quella di non tornare più a fare televisione, eccezion fatta per qualche programma di musica. “Sì voglio lasciare la televisione, al massimo accetterò di cantare in qualche programma di musica, un mordi e fuggi. Ho già dato!” diceva qualche tempo fa su DiPiù.