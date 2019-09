Dario Franceschini interviene in merito alla spinosa faccenda delle grandi navi a Venezia. Con un tweet il neo-ministro di Beni Culturali e del Turismo ha annunciato quali sono le sue intenzioni.

Dario Franceschini ferma le navi a Venezia

Senza troppi giri di parole il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini ha detto no alle grandi navi a Venezia. Franceschini afferma di voler prendere l’impegno di chiudere il passaggio entro la fine dal suo mandato. “Il vincolo Mibac” ha scritto “È solo il primo passo”.

A Venezia per la #Biennalecinema2019. Un impegno: entro la fine del mio mandato nessuna Grande Nave passerà più davanti a San Marco. Il vincolo del @_MiBAC è solo il primo passo. Abbiamo perso troppo tempo e il mondo ci guarda incredulo. #GrandiNavi pic.twitter.com/ms3I9fN6mM — Dario Franceschini (@dariofrance) September 7, 2019

Franceschini ne fa una questione di tempo, soprattutto di quello perso fino ad ora lanciando una sorta di J’accuse: “Abbiamo perso troppo tempo e il mondo ci guarda incredulo”.

Il responso sui social

In molti hanno risposto al neo-ministro sperando che il procedimento vada a buon fine. Tanti altri hanno commentato postando video in cui si vede come stanno davvero le cose.

Per chi non conosce il problema.

Io con il mio cane a passeggio alle 7:30

È una cosa scandalosa.#BiennaleCinema2019 pic.twitter.com/OrjqBze2sX — Orfeo_pagato da SOReta (@Franc_Petrucci) September 7, 2019

Il dramma delle grandi navi

Solo il 2 giugno scorso una nave MSC si è resa protagonista di un incidente che avrebbe potuto avere un bilancio gravissimo. La nave da crociera si è scontrata con un battello nel lido causando il ferimento di 5 persone. Un caso che ha alimentato ancora di più la polemica sulle grandi navi, mettendo in luce la pericolosità di tali transiti tanto per i cittadini e i turisti quanto per la stessa piazza San Marco, com’è accaduto lo scorso 7 luglio ad una nave Costa.

La Deliziosa stava transitando in laguna quando, a causa della forte ondata di maltempo, ha rischiato di schiantarsi su Riva dei Sette Martiri in piazza San Marco.

Le proteste al Festival

Nella giornata di oggi sono continuate le proteste in merito al transito delle navi da crociera al Festival del cinema. I manifestanti si sono presentati a in 300, tutti con indosso delle tute bianche sul red carpet del Festival, coprendo i loghi con striscioni contro il transito delle navi.