Elisabetta Gregoraci racconta il grande spavento ai suoi fan e follower attraverso una story Instagram. La showgirl è stata infatti costretta a fermarsi, nel cuore della notte, al buio della carreggiata, mentre viaggiava verso Roma al termine di una serata.

Tutto è accaduto intorno all’1.30 a causa di un guasto all’auto su cui Elisabetta viaggiava, da Castel di Sangro verso Roma. Davvero una gran paura per la Gregoraci che finalmente è riuscita a far ritorno nella capitale, ma non prima delle 5 del mattino.

L’imprevisto

La voce di Elisabetta Gregoraci, nel video apparso tra le sue story, suona davvero allarmata. Tuttavia la conduttrice riesce a mantenere calma e sangue freddo.

Dotata di self-control spiega le circostanze che la vedono protagonista di un guasto improvviso alla sua auto, mentre era di ritorno a Roma dopo una serata di lavoro. “Io amo profondamente il mio lavoro però possono capitare degli imprevisti” comincia esponendo al pubblico la situazione. “Mi trovavo a Castel di Sangro, dove ho fatto una serata e stavo rientrando a Roma, quando si ferma la macchina con l’autista che mi era venuto a recuperare. A parte lo spavento, perché sulla statale al buio non c’era nessuno, volevo ringraziare lui che si chiama Nicola e che è venuto a salvarmi.

Grazie Nik perché mi porterai a casa più o meno sana e salva a casa“.

La disavventura continua

Nonostante i soccorsi, le disavventure del fine settimana non finiscono qui per la Gregoraci. Intorno alle 3 del mattino, per l’appunto, Elisabetta, con un’altra story fa sapere che non è ancora arrivata a destinazione, perché con Nik hanno più volte sbagliato strada.

Poi alle 5.02 del mattino, finalmente posta una foto che mostra un letto. L’avventura è giunta al termine e tutto è bene quel che finisce bene.