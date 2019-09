Un giallo durato due settimane e conclusosi nel peggiore dei modi. Dopo la confessione di Massimo Sebastiani, operaio 45enne, il corpo di Elisa Pomarelli è stato trovato nei pressi di Costa di Sariano, Gropparello. Secondo le prime ricostruzioni, la 28enne sarebbe stata strangolata 14 giorni fa, dopo un acceso diverbio seguito al pranzo con l’amico Sebastiani. L’uomo ha dichiarato di amarla, e di essere ossessionato da lei, come avrebbe raccontato durante l’interrogatorio. Dopo l’omicidio avrebbe trovato rifugio nei casolari abbandonati nella val d’Arda, tra cui anche la casa del padre di una sua ex fidanzata. L’uomo, Silvio Perazzi, è stato arrestato con l’accusa di favoreggiamento.

Piacenza, arrestato il padre dell’ex di Massimo Sebastiani

Silvio Perazzi è l’anziano padre dell’ex compagna dell’operaio 45enne, con cui la storia sarebbe finita qualche anno prima. I contatti tra i due non si erano però interrotti, e Perazzi era da giorni indagato con l’accusa di favoreggiamento. L’uomo avrebbe dato rifugio a Sebastiani dopo l’omicidio, nella sua villetta di campagna, rendendo possibile una latitanza così lunga.

D’altronde, gli investigatori sospettavano che l’operaio avesse ricevuto aiuto durante la fuga da un complice, impossibile altrimenti rimanere sottotraccia nel territorio piacentino così a lungo. Il corpo della 28enne è stato trovato nei pressi del casolare di proprietà di Perazzi, ed è stato proprio l’anziano durante un interrogatorio a spiegare che Sebastiani era passato da lui la domenica della scomparsa.

L’ossessione per Elisa

Perazzi non avrebbe avuto alcun ruolo nella morte di Elisa Pomarelli, la quale sarebbe stata vittima dell’ossessione di Sebastiani per lei. É ora da stabilire con certezza la data della morte e le dinamiche: i due sono stati visti uscire da un ristorante verso le 14 del 25 agosto, poi l’uomo è stato ripreso da una videocamera di sicurezza fare benzina verso le 14.45 da solo. Gli inquirenti credono che la donna sia stata strangolata nella macchina dell’operaio in quell’arco di tempo, ma i punti oscuri saranno chiariti solo con il proseguo delle indagini.