Una notizia drammatica quella che arriva questa mattina dal Santobono di Napoli dove ieri sera era stato ricoverato un piccolo bimbo di 8 anni di Pietravairano per le gravi ferite riportate dopo essere stato investito da un’auto.

Investito mentre si trova coi familiari

Nonostante l’intervento dei soccorritori prima e dei medici successivamente, il piccolo bimbo di 8 anni non ce l’ha fatta ed è deceduto questa mattina nell’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo era giunto in ospedale ieri sera in condizioni disperate dopo essere rimasto vittima di un investimento.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il piccolo si trovava intorno alle 20.30 di ieri sera insieme allo zio.

Presumibilmente, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che stanno indagando in merito all’incidente, il piccolo si trovava insieme allo zio e ai genitori fermo a chiacchierare dietro ad un camion che stava sostando. Per motivi tuttora da chiarire, il piccolo si è allontanato improvvisamente e ha attraversato la strada mentre stava sopraggiungendo un’auto. A bordo del mezzo una donna che non è riuscita ad evitare l’impatto col piccolo. L’incidente è avvenuto sotto gli occhi sgomenti della famiglia del piccolo.

Morto nell’ospedale di Napoli

Fermatasi, la donna ha immediatamente prestato soccorso al piccolo e secondo quanto riportato da La Repubblica, giunti in loco i carabinieri non hanno predisposto l’arresto nei suoi confronti sequestrandole però la patente.

Continuano le indagini degli inquirenti per chiarire i ruoli e le eventuali responsabilità circa la morte del piccolo. Nelle prossime ore, la donna verrà ascoltata dagli investigatori attivi sul caso.