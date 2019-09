Daniele Dal Moro, ex partecipante del Grande Fratello 16, chiarisce la sua posizione sul reality Temptation Island Vip, in partenza il 9 settembre, rivelando se prenderà parte o meno al programma condotto da Alessia Marcuzzi. Nel frattempo, alcuni suoi atteggiamenti sono oggetto di critiche da parte del suoi fan.

Dal Moro contattato da Temptation Island Vip

Saranno tantissime le sorprese che vedremo nella seconda edizione di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5. Già giungono delle incredibili anticipazioni in merito alle coppie protagoniste, pronti ad affrontare le tentazioni degli corteggiatori. Ma, tra questi, non ci sarà Daniele Dal Moro. Negli ultimi giorni, si era fatto insistentemente il nome del ragazzo come partecipante alla trasmissione di Alessia Marcuzzi ma il giovane ha risposto ad una fan su Instagram confessando di aver, in effetti, ricevuto la proposta della produzione ma di aver rifiutato.

Quindi, per l’ex gieffino, ci potrebbero essere altri progetti all’orizzonte e, nel frattempo, si è goduto qualche giorno di vita mondana a Venezia, alla Mostra del Cinema.

Le accuse dei fan

Nel frattempo, Daniele Dal Moro si ritrova spesso ad essere protagonista di polemiche che impazzano sui social. Qualche giorno fa è stato accusato di non aver preso le difese di Martina Nasoni, con cui aveva instaurato un legame all’epoca del Grande Fratello 16.

La vincitrice del reality era stata pesantemente attaccato da un follower e i suoi estimatori si sarebbero aspettati un gesto per proteggere la Nasoni.

A questo punto, Dal Moro non ci ha visto più e ha pubblicato lo screenshot di una telefonata intercorsa proprio con Martina Nasoni, durata 40 minuti e segno che i due stiano continuando a sentirsi, quantomeno come amici: “Per tutti quelli che pensano di saperne più di me e che pretendono delle spiegazioni! E per tutti quelli che parlano di teatrini… Ditemi… Cosa me ne viene in tasca a parte un branco di scemi da tastiera!” sono state le sue parole.