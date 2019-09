Il 9 settembre inizierà Temptation Island Vip, ma vedendo alcuni video anticipatori si può già intuire che le 6 coppie faranno molto discutere. Si è parlato di 2 coppie in crisi ben prima dell’inizio del programma, e probabilmente se ne aggiungerà una terza. Sembra infatti che il cantautore Pago, non abbia preso bene il rapporto nato tra la sua fidanzata, l’ex tronista Serena Enardu, e uno dei single sull’isola.

La coppia Pago – Serena

Tra le 6 coppie che parteciperanno a Temptation Island Vip, svelate a metà agosto, ci sono anche Pago e Serena Enardu. Lui cantautore, lei ex tronista di Uomini e Donne.

I due stanno insieme da 6 anni e pare che abbiano deciso di partecipare al programma che sarà condotto da Alessia Marcuzzi per un motivo ben chiaro. Tra i fidanzati, infatti, sarebbe sopraggiunta la monotonia e non ci sarebbero più l’affinità e la complicità di un tempo. L’avrebbe svelato proprio la Enardu in una clip pubblicata dalla pagina Facebook del programma.

L’interessamento dell’ex tronista per il single Alessandro

Come si vede appunto nel video pubblicato dalla pagina social di Temptation Island, l’ex tronista si confida con uno dei single, Alessandro. Con questi ci sarebbe stato un avvicinamento tale da far pensare male il fidanzato della Enardu.

Nella clip Serena parla con il tentatore confidandogli: “Voglio liberarmi di tutti questi blocchi che ho“. Vorrebbe “trovare una compatibilità anche a livello di chiacchierata“. Alessandro le suggerisce che a livello “empatico” lui sta bene, probabilmente sottintendendo con lei. Infine, le immagini mostrano il muscoloso ragazzo che porta in braccio l’ex tronista in acqua. E dal suo sorriso, lei sembra divertirsi molto.

La reazione del cantautore

Se da un lato la donna si confida spiegando cosa vorrebbe dalla sua relazione, dall’altro il suo compagno (o quantomeno il suo staff) pubblica video eloquenti su Instagram.

Nella sua ultima stories, infatti, si vede Pago in macchina che canta la canzone di Gianluca Grignani “La mia storia tra le dita“. Nella storia il cantautore cita la strofa “Ricorda a volte un uomo va anche perdonato“, aggiungendo “ma anche una donna?“. Non si sa se Serena Enardu abbia tradito il fidanzato, né è chiaro come quest’ultimo ne possa essere a conoscenza, ma quel gesto delle corna potrebbe essere davvero esplicito. Come ha detto la presentatrice Alessia Marcuzzi: “Impossibile prevedere ciò che succederà“, ma si aspettano grandi sorprese da questa edizione che nemmeno è iniziata e già fioccano gli spoiler.

I messaggi eloquenti di Pago sulle stories di Instagram. Fonte: Pago/Instagram

Immagine in evidenza: Le 6 coppie che partecipano a Temptation Island Vip con la presentatrice Alessia Marcuzzi. Fonte: Temptation Island/Facebook