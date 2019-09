Diana aspettava da tempo un trapianto di midollo che la aiutasse a superare la sua malattia. A soli 6 anni aveva una rara sindrome immunodepressiva. I suoi genitori nei mesi scorsi avevano lanciato numerosi appelli, e ora è arrivata la tragica notizia.

Diana non ce l’ha fatta

Diana era in cura all’ospedale Bambin Gesù di Roma, per lei l’unica speranza era quella di trovare un donatore compatibile per un trapianto di midollo. In molti avevano risposto negli scorsi mesi agli appelli della famiglia che chiedeva aiuto e invitava le persone a presentarsi per la tipizzazione. Le speranze però non si sono infrante nella serata di ieri, e a darne notizia è un amico di famiglia.

“Da qualche minuto ci è arrivata una notizia che ci ha spezzato il cuore e ci ha tolto il fiato; la piccola Diana è volata in cielo“, sono queste le prime parole di un amico di famiglia su Facebook. “Diana è una bambina speciale, con una famiglia speciale e con una forza speciale, che in questa sua vita speciale ha dovuto combattere contro una malattia anch’essa speciale. Apparentemente sembra che quest’ultima abbia vinto oggi, portandola via, ma non è così; ne parlo al presente perché ciò che lei è stata per questo mondo resterà indelebile nella memoria di chi l’ha conosciuta ed amata.

Da Risorta, ci accompagnerà dall’alto e sopratutto continuerà ad amare gli stupendi genitori che Dio gli ha donato“. Moltissime persone ora commentano con messaggi per la famiglia.