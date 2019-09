L’impressione è che la vita di Valeria Marini sia tutta un susseguirsi di eventi tra una paillettes e un bacio stellare. E stellari sono anche i suoi selfie dove la soubrette prosegue nella sua linea editoriale tutta lustrini e fasci di luce. Nell’ultima foto pubblicata sui social, la Marini è una stella (nel senso che emana bagliori simili a quelli di una nana gialla). L’effetto? Grottesco…

La foto del backstage

Tutto nasce nel dietro le quinte di Caduta Libera. Il quiz di Gerry Scotti è andato in onda in una puntata speciale dedicata a Mike Bongiorno e la Marini, in quanto partner del conduttore nel Sanremo 1997, non poteva mancare in veste di concorrente vip.

Valeriona non è stata in grado di rispondere alle domande dedicate al suo pigmalione ed è finita dentro la botola in fretta. Un momento che le è sembrato comunque degno da ricordare e immortalare con un selfie, insieme a Gerry Scotti, che da ore fa sorridere web e social.

Le reazioni dei social

Dimenticatevi le luci di Barbara d’Urso che cancellano i lineamenti. Il filtro bellezza di Valeria Marini è qualcosa che trascende la realtà. Nell’immagine pubblicata, la pelle è talmente levigata e luminosa da apparire completamente finta. Gerry Scotti sembra un personaggio dei cartoni animati e la Marini appare più diva che mai.

Tantissimi i commenti su Twitter degli utenti divertiti, non si contano i meme e i titoloni delle testate dedicate al trash. Ha detto la sua anche Alfonso Signorini, conduttore del prossimo Grande Fratello: “Adoro Valeria Marini che a furia di usare filtri ha trasformato Gerry Scotti in Renato Balestra! Vale Forever”. E se c’è qualcuno che grida al “Photoshop stellare” – ma la Marini non è nuova agli haters – vale la pena pensare che qui si è ben distanti dai ritocchini nascosti fatti per non essere notati.

Il selfie di Valeria Marini è quasi una caricatura volontaria. Trascende il trash, è già camp!