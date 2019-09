Le scuole d’Italia stanno riaprendo in questi giorni, e i più giovani tornano a sedere tra i banchi di scuola. Tra questi anche i figli dei vip che da ieri hanno cominciato a pubblicare sui social le prime foto “armati di cartella”. Alla prova dello studio c’è anche Maelle, la figlia di Antonella Clerici.

Il primo giorno di Maelle

“In bocca al lupo a tutti gli amici che iniziano la stagione tv, io inizio quella scolastica con Maelle“, ha scritto sui social la conduttrice di casa Rai. Nella foto Maelle, molto ordinata, e pronta a cominciare. Tra i commenti un bel cuore di “zia” Mara Venier, un bel quadrifoglio porta fortuna da parte di Caterina Balivo e persino Serena Grandi che si complimenta: “La bellezza“.

Vena polemica?

Il messaggio della Clerici dimostra un grande attaccamento alla figlia Maella, ma sottolinea anche come ci siano dei colleghi “che iniziano la stagione tv“. I fan, infatti, sanno bene che per la conduttrice sono rimaste “solo le briciole”, per modo di dire. A dicembre la Clerici condurrà lo zecchino d’oro e poi Telethon, decisamente poco rispetto agli scorsi anni. Al suo fianco per Lo zecchino d’oro un grande amico e collega: Carlo Conti. Intanto il conduttore Rai ha annunciato il ritorno in prima serata con Tale e Quale Show, programma che tanto piace al pubblico di mamma Rai.