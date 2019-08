Si è tanto discusso sul futuro di Antonella Clerici, ai ferri corti con la Rai che l’aveva messa al margine del palinsesto, senza nulla di accattivante da proporle. Poi l’offerta: condurre Miss Italia. Una proposta però rifiutata dalla Clerici. Non è lo stesso però per quanto riguarda Lo Zecchino d’Oro, dal quale la Clerici non ha saputo sottrarsi e proprio in merito a ciò arriva una novità: ci sarà anche Carlo Conti.

Zecchino d’Oro: Conti al fianco di Antonella Clerici

È un ribollire di novità per i due volti storici della Rai, Antonella Clerici e Carlo Conti. Il conduttore Rai ha annunciato da poco il suo ritorno in prima serata con Tale e Quale Show, appuntamento che ha già trovato un proprio posto in agenza: la prima puntata andrà in onda il prossima 13 settembre del 2019.

Ma non finisce qui perché tra una puntata de L’Eredità e l’altra, Conti troverà tempo e modo di prepararsi a sostenere proprio l’amica e collega Antonella Clerici, sua spalla ne Lo Zecchino d’Oro.

Antonella Clerici errante per la selva oscura

Al momento per Antonella non c’è altro in vista se non lo Zecchino d’oro, un appuntamento formato mini per la conduttrice che ha sempre dominato la scena a Viale Mazzini.

Di questi giorni poi anche la notizia che, a condurre lo Zecchino d’Oro non sarà sola, o almeno, non lo sarà il 7 dicembre, data x per la prima serata.

Al suo fianco infatti ci sarà Carlo Conti, l’amico e collega che sarà sul palco con lei a farle da co-conduttore. Intanto entrambi i conduttori sembrano godersi questi ultimi giorni di meritata vacanza: sia la Clerici che Conti sembrano aver raggiunto la spiaggia per trovare un po’ di riparo dalle telecamere. Concentrandoci però solo su Antonella Clerici, ci sarà un futuro per lei in Rai al di là dello Zecchino?

Non è dato sapere e si percepisce dalle recenti interviste rilasciate che la Clerici abbia il dente non poco avvelenato: la delusione, per quanto celata, c’è stata ma chissà che Viale Mazzini non possa tornare a considerarla come jolly.