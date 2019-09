L’avvocato Giulia Martinelli è da pochi mesi il nuovo capo segreteria di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia. La donna racconta la sua nuova esperienza lavorativa tra la passione per politica, la difesa delle donne e la figlia Mirta, che ha difeso in questi giorni da un attacco social.

L’ex compagna di Salvini racconta la sua carriera

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel marzo scorso, l’avvocato Martinelli ripercorreva la sua storia di avvicinamento alla politica: già a 15 anni militava tra le file della Lega (al tempo si chiamava ancora Lega Nord) e partecipava ai comizi cittadini. In seguito la storia d’amore ormai nota con il leader del partito, Matteo Salvini, dalla quale è nata Mirta, che adesso ha 6 anni.

Ma dopo la fine di questa relazione sotto i riflettori la carriera di Giulia Martinelli non si è fermata qui, come racconta lei stessa: la donna, laureata in legge alla Bocconi, è diventata assistente di Maria Cristina Cantù, che una volta diventata senatrice, ha deciso di portarla con sé in Regione.

La nuova vita di Giulia al Pirellone

In un’intervista a Il Foglio, l’ex di Salvini, riguardo al suo nuovo incarico, si dice “Entusiasta di quello che sto facendo e di quel che ci aspetta perché Fontana è una persona splendida che saprà fare bene”.

Afferma però di voler cominciare a testa bassa il proprio lavoro: “Me lo dovrà spiegare bene chi c’era prima di me, innanzitutto devo imparare da chi mi ha preceduto”. Ma ha già le idee molto chiare riguardo ai suoi progetti: il suo team è formato da sole donne, che a detta sua “Lavorano sempre molto bene, e molto, non si perdono via, non hanno fronzoli, sanno risolvere i problemi, portano sempre a casa i risultati e tra di loro sono molto più coese di quel che si possa immaginare”.

Il lavoro non le fa trascurare la parte più importante della sua vita: la piccola Mirta. “Ognuno di noi ha le proprie sensibilità e la mia va spedita verso quell’area”, racconta l’avvocato, “Da mamma sola devo sapermi organizzare perché è un gran casino ma si fa, non sempre riuscendoci, ma ce la metti tutta perché un figlio è la cosa più bella del mondo”.