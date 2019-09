Iva Zanicchi si prepara a stare ferma un giro. Dopo un’annata incredibile che l’ha vista impegnata a Tu si que Vales, da Chiambretti e al GF di Barbara d’Urso, per l’aquila di Ligonchio non ci sono troppe porte aperte in questa stagione 2019-20. Vale la pena, allora, tornare a bussare a quelle che l’hanno scorso si erano spalancate ma che la conduttrice ha dovuto lasciare socchiuse. Opportunità mancante, ma forse non perse per sempre…

La Zanicchi nel nuovo Ora o Mai Più?

La cantante, infatti, era stata contattata per prendere parte al cast di Ora o Mai Più, il talent-varietà che lo scorso anno è diventato un piccolo cult.

Non si sa ancora quando tornerà lo show (visto che il conduttore, Amadeus, è impegnato con il festival di Sanremo), ma visto il successo una nuova edizione è assolutamente contemplabile nei palinsesti Rai. E tra le vecchie glorie della musica che ancora oggi brillano di carisma, Iva Zanicchi ci starebbe come un limone tra le cozze. Lo sa bene anche la produzione del programma che già lo scorso anno aveva chiesto alla Zanicchi di partecipare. “E’ una trasmissione che mi piacerebbe fare. Me la proposero l’anno scorso, ma rifiutai perché ero impegnata con Tu sì que vales” ha dichiarato la cantante a Vero Tv.

La disponibilità, quest’anno (dopo la fine dell’esperienza su Canale 5), c’è. E il segnale è arrivato forte e chiaro. Vedremo…

Amadeus, conduttore del programma “Ora o mai più”

Libri, dischi e un sogno

Intanto, Iva non si ferma un attimo. Ad ottobre dovrebbe uscire un libro autobiografico pronto a raccontare gli incredibili segreti della sua vita (che inizia dentro ad una stalla) mentre è in preparazione un disco che vede la presenza di J-Ax e una produzione di Cristiano Malgioglio. Questo sarà l’ultimo album della cantante per sua stessa ammissione. Ma a proposito di ultime volte, la Zanicchi ha confessato di avere un desiderio da realizzare: un ultimo programma da condurre come protagonista per coronare una carriera di successi.

Il suo nome era circolato per la nuova edizione de La Pupa e il secchione che continua ad entrare e uscire dal congelatore di Italia 1.