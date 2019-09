Manca poco al ritorno dell’attesissimo Trono Over, fissato per il prossimo 16 settembre. Eppure le indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini & Donne già sono in circolazione. Le registrazioni, infatti, sono cominciate questa settimana e nello studio presieduto da Maria De Filippi si sono ritrovati Dame e Cavalieri, pronti a trovare l’anima gemella.

Le novità però non sono estese solo a loro: la storica opinionista Tina Cipollari, ha espresso il desiderio di perdere peso, essendo rientrata dalle vacanze con qualche chiletto. E a proposito della Vamp, non sono poi mancati i suoi duetti con la storica Dama Biana, Gemma Galgani.

La parola alla nutrizionista

Viste le intenzioni di Tina, Mari De Filippi ha contattato per conto suo una nutrizionista che aiuti la Cipollari nel suo percorso.

E così la l’opinionista si è pesata in diretta, dove, i suoi 84 kg, a fronte dei 75 di Gianni Sperti sono risultati un po’ sopra la media.

Quindi, stando a quanto rivelato dal Vicolo delle News, Tina Cipollari si impegnerà a seguire una dieta corretta, pesandosi costantemente al cospetto del pubblico, che potrà, insieme alla nutrizionista e Maria, valutare i progressi della Vamp. La sfida è riuscire a perdere 20 kg entro il prossimo Natale.

Le altre anticipazioni

E mentre aspettiamo di vedere se Tina Cipollari riuscirà nell’impresa, cominciamo a gustare le anticipazioni sulle dinamiche del Trono. A quanto pare Gemma resta quella che stuzzica più di tutte le altre dame la curiosità del pubblico.

Ebbene, dopo aver chiuso con Cristiano, la torinese avrebbe mostrato il suo interesse per altri 3 cavalieri: Pietro, con cui è già uscita a Napoli, Jeanpierre e Gianfranco con cui avrebbe due appuntamenti a Torino. Intanto, come di consueto, sono tornati anche gli scontri proprio con la sua nemesi Tina. Se questo l’inizio, cosa dobbiamo aspettarci dal resto dell’anno?

Noi non vediamo l’ora di scoprirlo.