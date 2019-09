La soap opera che vede protagonisti Matteo Salvini, Francesca Verdini e Rodolfo Salemi, sembra essere giunta alla fine. L’ex tentatore di Temptation Island ha ammesso di conoscere la compagna dell’ormai ex ministro ma di non averci mai avuto a che fare. Per Salemi, sarebbe tutto un piano organizzato per colpire l’ex vicepremier.

La presunta crisi tra Matteo Salvini e Francesca Verdini

La presunta crisi tra l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini era su tutti i giornali alla fine di agosto. Alberto Dandolo, aveva già lanciato l’indiscrezione sulle pagine del settimanale Oggi, a metà agosto. L’aveva poi ribadito ancora: “Gira voce che un ex tentatore di Maria De Filippi, tale Rodolfo Salemi, sia assai attratto da Lady Salvini e che i due siano legati da antica amicizia“, aveva scritto.

Alla festa insieme

Nessuno dei tre diretti interessati aveva smentito le voci che giravano insistenti, fino a quando la coppia Salvini – Verdini si è presentata insieme e affiatata alla festa della Lega a Padova. Alcuni scatti li hanno immortalati mentre ridono e si rilassano l’uno accanto all’altra. Proprio in quell’occasione, al termine del raduno, l’ex ministro ha detto a riguardo: “È surreale, è tre giorni che sono in giro con lei ed è tre giorni che lei mi ha mollato“, si legge su Adnkronos.

E ancora: “Hanno sentito il tizio che lei non sente da cinque anni, è surreale. Era a Padova l’altro ieri, a Pinzolo ieri, adesso sta studiando, però è a casa mia“.

La smentita di Rodolfo Salemi

Nella storia è intervenuto anche l’ex tentatore di Temptation Island ed ex tronista di Uomini e Donne, Rodolfo Salemi, detto Rudy. Proprio al settimanale Oggi, che per primo aveva lanciato lo scoop, Salemi, a proposito di Francesca Verdini, ha rivelato: “La conosco, ma non ho mai preso con lei neanche un caffè, non ho il suo numero di telefono e questa estate non l’ho mai incontrata“.

Poi Rudy ha esposto la sua teoria: “Io vedo sotto questo gossip un disegno politico: attribuiscono un flirt a Francesca Verdini per colpire Matteo Salvini“. In quello che sarebbe un attacco all’ex vicepremier, l’ex tentatore sarebbe stato scelto a caso: “Io ci sono finito dentro solo perché era più efficace prendere un volto tv, con un minimo di notorietà. Era un titolo pronto: ‘Il tentatore ha fatto scoppiare la coppia più famosa d’Italia’“. In tutto questo, però, ci sarebbe un problema: “C’è solo un problema: le storie che girano sono tutte inventate“.

Per il settimanale qualcosa non quadra

Nonostante la smentita di Salemi, per il settimanale che ha pubblicato le sue dichiarazioni qualcosa non quadrerebbe. Nell’edizione cartacea, dopo le dichiarazioni dell’ex tronista si legge: “Dunque il bel Rudy e Francesca non si sarebbero mai scambiati nemmeno il numero di telefono“. “Eppure il nostro ‘gossipbuster’ Alberto Dandolo sostiene che Salemi, appena tornato dalle vacanze, ha subito incontrato Francesca Verdini. I due hanno cenato insieme“, continua l’articolo. E poi conclude ironico: “Chissà se almeno durante la cena si sono ricordati di scambiarsi finalmente il numero di telefono“. Se ci saranno altre puntate di questa storia non è dato saperlo, se anche Francesca Verdini si pronuncerà sulla vicenda non si sa. C’è però una certezza: l’ultima foto pubblicata sui social network da Matteo Salvini con la compagna risale al 27 luglio scorso. Più di un mese e mezzo senza testimonianze fotografiche della loro relazione da parte dell’ex ministro.

Immagine in evidenza: Matteo Salvini con Francesca Verdini; Rodolfo Salemi. Fonte: Matteo Salvini/Instagram; Rodolfo Salemi/Instagram