Anche Michelle Hunziker, come qualsiasi comune mortale, è una donna gelosa. Qualcuno si domanderà “ma come, lei?”, eppure è proprio così. Gelosissima del suo Tomaso Trussardi, la conduttrice rivela a Oggi in esclusiva fin dove l’ha spinta il sentimento nei confronti di suo marito con il quale non è affatto in crisi.

Hunziker e Trussardi, l’amore è litigarello

Si vocifera da tempo che le cose tra la Hunziker e Trussardi avessero preso una brutta piega. Complice un litigio al mare che ha mostrato la Hunziker particolarmente suscettibile e indispettita, i settimanali rosi hanno subito ricamato sul presunto capolinea del loro matrimonio che, al contrario, viaggia verso l’orizzonte a vele spiegate.

Di quel preciso battibecco pubblico la Hunziker sorride ora, riguardandosi in quello scatto che la ritrae particolarmente animata mentre con fare concitato si rivolge al marito: “Abbiamo riso tanto per quella foto perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata“.

La scenata di gelosia alla festa: “Non ci ho più visto“

Come dicevamo però, a monte di molti litigi spesso e volentieri ci potrebbe essere e non di rado proprio la gelosia della conduttrice che a breve debutterà sul piccolo schermo al timone di un nuovo format, Amici Celebrities.

“Sono gelosa di brutto – rivela a Oggi la svizzera, parlando del marito Tomaso – È più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi. Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così… Devo dire che Tomaso non mi da motivo di essere gelosa“, confessa sempre la Hunziker. Per quanto però lui non le dia modo di dubitare, c’è invece chi – gente terza – le insinua sospetti: “Una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio non ci ho più visto – ammette la conduttrice – Sono andata da lei e le ho detto ‘ma come ti permetti di toccare mio marito?

‘”.