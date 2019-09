Il parlamento della Catalogna ha premiato oggi con una medaglia d’onore Carola Rackete, capitano della Sea Watch 3, protagonista di un braccio di ferro con il Viminale e l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini. Oltre a lei è stato conferito un riconoscimento anche a Oscar Camps, fondatore di Open Arms.

Premiata per l’impegno umanitario dimostrato, questa la decisione presa dal parlamento catalano lo scorso luglio e che nella giornata di ieri ha visto premiare Carola Rackete e Oscar Camps.

Yesterday @campsoscar and I received the medal of honor from @parlamentcat. It really is aimed at all of @seawatchcrew who work tirelessly at land and sea, just as our friends from @openarms_fund



Thank you Catalunya for supporting sea rescue! https://t.co/MJmDunjPrh