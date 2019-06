La Sea Watch ha concluso la travagliata attesa a largo di Lampedusa questa notte, quando la capitana Carola Rackete ha deciso di dirigersi verso il porto. Rackete ha invocato lo “stato di necessità” e ha forzato il blocco delle motovedette della Guardia di Finanza. I 40 migranti a bordo della nave sono stati fatti sbarcare sull’isola e la capitana è stata arrestata con l’accusa di resistenza contro nave da guerra.

Carola Rackete forza il blocco e attracca a Lampedusa

Più o meno verso l’una di questa notte è arrivata la decisione di concludere una triste storia dopo 17 giorni di attesa. La capitana Carola Rackete si è diretta verso la banchina del porto di Lampedusa, dove nei giorni scorsi non si sono mai fermati gli sbarchi di migranti, nonostante una motovedetta della Guardia di Finanza abbia provato ad impedire l’attracco.

La Sea Watch ha continuato le manovre rischiando di schiacciare la motovedetta e riuscendo infine a toccare terra: da 36 ore era stato invocato lo “stato di necessità” per le condizioni sempre più precarie sulla nave. Rackete è stata arrestata per la violazione dell’articolo 1100 del codice di navigazione e rischia una pena da 3 a 10 anni di carcere.

++ In stato di fermo Carola Rackete, la comandante della #SeaWatch3 pic.twitter.com/9a0j1EPjov — annalisa camilli (@annalisacamilli) June 29, 2019

Cosa succede ora alla Sea Watch

I 40 migranti a bordo della Sea Watch sono stati trasferiti nel centro accoglienza di contrada Imbriacola, mentre la nave è stata portata a poche miglia da porto, dato che la sua stazza impedirebbe il normale traffico aereo e marittimo sull’isola. Carola Rackete potrebbe essere accusata anche di tentato naufragio per lo speronamento della motovedetta delle Fiamme Gialle ed è probabile il processo per direttissima. Si troverebbe al momento agli arresti domiciliari.

La procura di Agrigento ha inoltre aperto un fascicolo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per aver disobbedito ad una nave militare, un “atto dovuto” come hanno chiarito i magistrati. Rackete potrebbe essere trasferita ad Agrigento tra lunedì e martedì. Intanto sulla banchina si è manifestato l’entusiasmo dei sostenitori della Sea Watch che si sono scontrati con alcuni detrattori quando la nave ha attraccato. Una rappresentazione della polarizzazione dell’opinione pubblica su questo caso delicatissimo.

Immagine di copertina: frame video di Annalisa Camilli